Andrew Garfield po raz kolejny potwierdził, że "nie pojawia się" w "Spider-Manie: No Way Home"

Niedługo w sieci ma się pojawić zwiastun filmu "Spider-Man: No Way Home", który może nam zdradzić bardzo dużo informacji na temat nowego filmu - może potwierdzi nam obecność znajomych twarzy?

Andrew Garfield znowu potwierdził, że nie pojawi się w No Way Home

Powrót Tobey'ego Maguire'a i Andrew Garfielda w "Spider-Man: No Way Home" to był jeden z gorzej strzeżonych sekretów w Hollywood. Bardzo możliwe, że debiutujący w sieci 16 listopada zwiastun nam potwierdzi te informacje. Jednak na razie aktorzy zaprzeczają, jakoby mieli jakiś udział w tym filmie.

Garfield pojawił się niedawno w programie śniadaniowym Today Show, w którym po raz kolejny potwierdził, że nie pojawi się w nowym filmie MCU:

Słuchajcie - nie jestem w tym filmie. Kocham Spider-Mana, zawsze go kochałem, byłem bardzo szczęśliwy, że mogę go zagrać. Jestem ciekaw, co zrobią w trzecim filmie, podobnie zresztą jak wy. To nie jest dyplomatyczna odpowiedź, to prawdziwa odpowiedź. Uwielbiam Toma Hollanda, uwielbiam Jona Wattsa, Kevina Feige i Amy Pascal. Spidey to ważna postać w moim życiu.

Na temat tego, kto pojawi się w filmie "Spider-Man: No Way Home" pojawiło się multum fanowskich teorii, insiderskich informacji i innych przecieków. Twórcy stopniowo potwierdzają niektóre z nich. Inne są z kolei obalane, ale fani dopatrują się w tym działaniu celowego wprowadzania w błąd, by zaskoczyć nas podczas seansu.

Na nowych przeciekach z "Spider-Man: No Way Home" widzimy Toma Hollanda, Tobeya Maguire i Andrew Garfielda. Trzej odtwórcy Spider-Mana mają na sobie kostiumy, są pozbawieni masek i patrzą na coś, co znajduje się poza kadrem. Drugi przeciek ukazuje nam rozmowę przy stole, w której uczestniczą Peter Parker, jego ciotka May, Happy Hogan oraz... Charlie Cox, najwyraźniej ponownie wcielający się w Matta Murdocka/Daredevila z serialu Netflix "Daredevil".

Trzecia część solowych przygód Spider-Mana trafi do kin 17 grudnia 2021 roku. W filmie reżyserowanym przez Jona Wattsa wystąpili Tom Holland, Alfred Molina, Jamie Foxx, Benedict Cumberbatch, Zenadya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori, J.B. Smoove oraz Jon Favreau.