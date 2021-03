Andy Serkis nie potrafił wyjść z roli Golluma i godzinami chodził na czterech łapach po podłodze

Andy Serkis bardzo wczuwał się w rolę Golluma

Aktor zasłynął 20 lat temu swoim genialnym występem jako Gollum w trylogii "Władca Pierścieni" od Petera Jacksona, a dekadę później powrócił do roli w filmie "Hobbit: Niezwykła podróż". Wygląda na to, że Serkis był bardzo "metodyczny" w swojej pracy.

Aktor niedawno udzielił wywiadu The Guardianowi, w którym zdradził, że potrafił wcielać się w Golluma nawet wtedy, gdy wokół niego nie było kamer. Brzmi to absurdalnie, ale my wierzymy:

Zwykle chodziłem na wszystkich 4 kończynach podczas pracy przy "Władcy Pierścieni". Spędziłem naprawdę mnóstwo czasu na to, by się przygotować do tej roli. Potrafiłem chodzić na wszystkich 4 łapach dosłownie godzinami, a kiedy spotykałem innych ludzi, to udawałem, że czegoś szukam na ziemi. Chyba mogę powiedzieć, że wczułem się w rolę i próbowałem być metodyczny.

Aktor wyjaśnił też, że jest wdzięczny, że sława dotknęła go, kiedy był już mężczyzną w średnim wieku. Stwierdził, że inaczej nie dałby sobie rady:

Nie sądzę, żebym mógł poradzić sobie ze sławą, która dotknęła mnie po "Władcy Pierścieni". Miałem wtedy prawie 40 lat i jestem szczęśliwy, że świat mnie poznał dopiero wtedy. To było niezwykłe. Zobaczyłem tyle świata, poznałem tyle niezwykłych osób i mam doświadczenia, które nadal działają na moje codzienne życie. Nigdy się ich nie pozbędę!

Niedawno dowiedzieliśmy się, że Stephen Colbert organizuje specjalne wydarzenia charytatywne z członkami obsady "Władcy Pierścieni". Przychody zostaną przekazane na rzecz kin, które mają problemy finansowe z powodu pandemii.

Potwierdzono udział Serkisa, a także Elijah'a Wooda, Seana Astina, Cate Blanchett, Orlando Blooma, Billy'ego Boyda, Petera Jacksona, Iana McKellena, Dominika Monaghana, Viggo Mortensena oraz Liv Tyler.