Angelina Jolie wraca do aktorstwa. Zobaczcie zwiastun jej nowego filmu

Angelina Jolie wraca do aktorstwa. Zobaczcie zapowiedź jej nowego filmu

Warner Bros. zaprezentował zwiastun nowego filmu reżysera Taylora Sheridana. Ten nosi tytuł "Those Who Wish Me Dead" i jest neo-westernem z Angeliną Jolie w roli głównej. Jej bohaterka musi chronić 12-letnią dziewczynkę, która jest świadkiem morderstwa.

W międzyczasie postać Jolie musi bronić ją przed pożarami, płatnymi zabójcami i innymi zagrożeniami. Wszystko wygląda dość interesująco, co zresztą możecie zobaczyć poniżej:

"Those Who Wish Me Dead" to adaptacja powieści Michaela Kortya z 2014 roku o tym samym tytule. Główna bohaterka Hannah Faber (Angelina Jolie) jest ekspertką survivalu, która dostaje zadanie ochrony Connor Casserly (Finn Little). Na dziewczynkę polują płatni zabójcy - bracia Blackwell (w tych rolach Nicholas Hoult i Aidan Gillen).

Jon Bernthal, Tyler Perry, Jake Weber oraz Medina Senghore występują w rolach drugoplanowych. Taylor Sheridan napisał scenariusz do filmu, a pomogli mu Kortya i Charles Leavitt ("Warcraft").

"Those Who Wish Me Dead" pojawi się w kinach i na HBO Max już 14 maja 2021 roku. Angelina Jolie ma również zagrać główną rolę w filmie "Eternals", który ma zadebiutować w listopadzie 2021 roku.