Anna Przybylska pojawi się w filmie 7 lat po śmierci? Są szanse na powrót aktorki na duży ekran

Znana polska aktorka Anna Przybylska w ostatnich latach życia chorowała na raka. W 2013 przeszła operację usunięcia guza trzustki. Niestety dalsze leczenie, także w Szwajcarii, nie dało oczekiwanych rezultatów. Uwielbiana przez fanów aktorka zmarła w 2014 roku.

10 lat wcześniej Anna Przybylska zaangażowała się w produkcję filmu "Pojedynek mistrzów". Za reżyserię tytułu odpowiadał Gerwazy Reguła, a produkcja miała być jednym z pierwszych filmów sztuk walki inspirowanych hitami kinowymi z udziałem Chucka Norrisa czy Stevena Seagala.

Niestety w wyniku problemów finansowych filmu nie dokończono. Ostatnio jednak twórcy wpadli na pomysł wznowienia produkcji i to z Anną Przybylską w jednej z ról. Jak to możliwe? Dzięki nowoczesnym technikom filmowym, które mają zostać wykorzystane przy próbie dokręcenia brakujących scen ze zmarłą aktorką.

Jak donosi "Dobry Tydzień" cytowany przez Pudelka, twórcy "Pojedynku" zapytali męża Przybylskiej, Jarosława Bieniuka, co sądzi o tym kontrowersyjnym pomyśle. Mężczyzna odpowiedział:

Jeśli ktoś będzie w stanie zrobić to dobrze, to na pewno byłoby to wielkie przeżycie i dla fanów, i dla nas, najbliższych. Nie słyszałem, by w Polsce ktoś robił takie rzeczy, więc byłby to precedens.