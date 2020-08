Annabelle sama w domu - zobaczcie zabawną parodię horroru o przerażającej lalce

Siedziby Warner Bros. w Burbank, w Kalifornii są opustoszałe od ostatnich 4 miesięcy, ponieważ pracownicy zostali wysłani do domów i zajmują się swoimi obowiązkami zdalnie. Niestety, ktoś zapomniał zabrać ze sobą do domu Annabelle i lalka przez ostatnie kilkadziesiąt dni mogła się świetnie bawić w biurach wytwórni New Line.

Co robi Annabelle w trakcie kwarantanny? Zabawne wideo twórców horroru

Pod koniec lipca w biurach Warnera pojawiło się dwóch pracowników, którzy zabierali z siedziby sprzęt filmowy. W trakcie wizyty w swoim miejscu pracy postanowili się nieco zabawić i stworzyli krótkometrażowy filmik "Annabelle in Quarantine", który pokazywał, czym Annabelle zajmowała się w trakcie kwarantanny.

Film nagrali na swoich iPhone'ach, a reżyserem był trzeci z nich, który wydawał polecenia za pośrednictwem FaceTime'a.

Krótki filmik szybko stał się hitem wewnątrz Warner Bros., zdobywając serca pracowników, którzy otrzymali go w newsletterach i podsyłali go też osobom pracującym w innych oddziałach firmy.

New Line postanowiło udostępnić krótki filmik na swoich mediach społecznościowych - wszystko dlatego, że 2 sierpnia miejsce miał amerykański Dzień Lalki. Wideo z Annabelle w roli głównej możecie zobaczyć poniżej:

Kolejnym filmem z serii jest "Obecność: Na rozkaz diabła", który ma zadebiutować w kinach już 4 czerwca 2021 roku.