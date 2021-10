"Ant-Man 3" - Bill Murray dołączył do obsady filmu Marvela w tajemniczej roli

Obsada filmu "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" się powiększa. W produkcji pojawi się podobno Bill Murray, który wcieli się w sekretną rolę.

Ant-Man 3 - Bill Murray dołączył do obsady

Bill Murray dołączy do Marvel Cinematic Universe! Wygląda na to, że już nawet nakręcił swój specjalny występ. Aktor niedawno udzielił wywiadu niemieckiej gazecie Frankfurter Allgemeine Zeitung, w którym zdradził, że już zakończył prace nad nową produkcją.

Oczywiście aktor nie zdradził, kogo zagra, ale za to powiedział (w pewien sposób), że chodzi o "Ant-Man and the Wasp: Quantumania", komplementując przy okazji film Peytona Reeda "Dziewczyny z drużyny". Miło:

Niedawno zrobiłem film Marvela. Nie powiem Ci szczegółów, ale nie przejmuj się. Nie mniej, sporo osób było zaskoczonych, że podjąłem się takiego filmu. Ale dla mnie było jasne, że pracują tam utalentowani ludzie - poznałem reżysera, bardzo go polubiłem. Był zabawny, skromny, miły, wszystko czego możesz chcieć od reżysera. No i zrobił lata temu film "Dziewczyny z drużyny", który uważam za genialny. Dlatego się zgodziłem na występ w tym filmie, chociaż nie jestem fanem tych wielkich filmów na podstawie komiksów.

Murray następnie dodał, że to był raczej jednorazowy strzał i występ gościnny, aniżeli dłuższa przygoda:

Powiem tak - reżyser jest dobrym facetem i teraz przynajmniej wiem, jak to jest grać w filmie Marvela. Ale nie potrzebuje tego przeżywać ponownie. Na szczęście przez te wszystkie lata spotkałem raczej same dobre osoby w tym przemyśle i większość dobrych twórców, to również dobrzy ludzie. A przynajmniej ja mam takie doświadczenie.

Oczywiście obecnie nie wiemy o "Ant-Manie 3" zbyt dużo - dowiedzieliśmy się kilka miesięcy temu, że Jonathan Majors wcieli się w Kanga Zdobywcę. Powróci Peyton Reed jako reżyser, w główne role znowu wcielą się Paul Rudd i Evangeline Lilly, a teraz do tej listy możemy dodać jeszcze to, że Bill Murray pojawi się w nieznanej roli.

Wszystkiego dowiemy się bliżej premiery "Ant-Man and the Wasp: Quantumania". Ta odbędzie się 28 lipca 2021 roku.