"Ant-Man 3" - Bill Murray zdradził, kogo zagra w nowym filmie Marvel Studios

"Ant-Man and the Wasp: Quantumania" ma zadebiutować w 2023 roku, ale prace nad nowym filmem ruszyły już (praktycznie) pełną parą. Niedawno Bill Murray zdradził kilka szczegółów dot. produkcji.

Bill Murray potwierdził, kogo zagra w nowym filmie Ant-Man 3

Marvel Studios zwykle trzyma swoje tajemnice zamknięte głęboko w piwnicy, więc kiedy pojawiają się nowe wieści dot. obsady, to zwykle jest to wyjątkowa okazja. Tak się stało, kiedy oficjalnie poinformowało, że Bill Murray dołączy do Marvel Cinematic Universe w nadchodzącym filmie "Ant-Man and the Wasp: Quantumania". Teraz aktor dodał kolejny szczegół w tej całej sprawie - stwierdził, że zagra złoczyńcę.

Nie powiedział, kogo konkretnie gra (strzelamy, że prawdopodobnie nie pamięta nawet imienia swojej postaci), ale wyjaśnił w programie "The Eli Manning Show", że zagra "złego gościa".

Aktor powiedział jakiś czas temu gazecie Frankfurter Allgemeine Zeitung, że wystąpi oczywiście w "Ant-Man and the Wasp: Quantumania", komplementując przy okazji film Peytona Reeda "Dziewczyny z drużyny". Miło:

Niedawno zrobiłem film Marvela. Nie powiem Ci szczegółów, ale nie przejmuj się. Nie mniej, sporo osób było zaskoczonych, że podjąłem się takiego filmu. Ale dla mnie było jasne, że pracują tam utalentowani ludzie - poznałem reżysera, bardzo go polubiłem. Był zabawny, skromny, miły, wszystko czego możesz chcieć od reżysera. No i zrobił lata temu film "Dziewczyny z drużyny", który uważam za genialny. Dlatego się zgodziłem na występ w tym projekcie, chociaż nie jestem fanem tych wielkich produkcji na podstawie komiksów.

Murray następnie dodał, że to był raczej jednorazowy strzał i występ gościnny, aniżeli dłuższa przygoda.

Oczywiście obecnie nie wiemy o "Ant-Manie 3" zbyt dużo - dowiedzieliśmy się kilka miesięcy temu, że Jonathan Majors wcieli się w Kanga Zdobywcę. Powróci Peyton Reed jako reżyser, w główne role znowu wcielą się Paul Rudd i Evangeline Lilly, a teraz do tej listy możemy dodać jeszcze to, że Bill Murray pojawi się w nieznanej roli.

Wszystkiego dowiemy się bliżej premiery "Ant-Man and the Wasp: Quantumania". Ta odbędzie się 28 lipca 2023 roku.