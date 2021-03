Raper T.I. został usunięty z obsady filmu Marvela "Ant-Man and the Wasp: Quantumania". Mężczyzna i jego żona usłyszeli zarzuty molestowania seksualnego 11 kobiet.

T.I. nie wystąpi w "Ant-Man and the Wasp: Quantumania"

Niebawem ruszą zdjęcia do kontynuacji przygód Scotta Langa i Hope Van Dyne, w których wcielają się Paul Rudd i Evangeline Lilly.

Jak podaje The Hollywood Reporter, na planie nie będzie towarzyszył im raper T.I., czyli Clifford Harris. Wraz ze swoją żoną Tiny (Tameką Harris), która również jest artystką muzyczną, został oskarżony o molestowanie seksualne 11 kobiet. Według doniesień mediów do przestępstw miało dojść w stanach Kalifornia i Georgia. Wśród oskarżeń oprócz wykorzystania seksualnego pojawiają się również zmuszania do spożywania nielegalnych substancji odurzających, porwanie, pozbawienie wolności, zastraszanie, napaść i nękanie.

Małżeństwo zaprzecza, że kiedykolwiek dopuściło się zarzucanych czynów. Prawnik pary wydał w tej sprawie oficjalne oświadczenie.

Clifford (T.I.) i Tameka Harris (Tiny) zaprzeczają tym bezpodstawnym zarzutom. Jesteśmy przekonani, że jeśli te roszczenia zostaną dokładnie i rzetelnie zbadane, nie zostaną wniesione żadne zarzuty.

Zanim jednak sprawa się wyjaśni minie sporo czasu. Przedstawiciele Disneya i Marvel Studios podjęli więc natychmiastową decyzję o usunięciu muzyka z obsady filmu. T.I. grał rolę epizodyczną. Był jednym z przyjaciół Luisa, w którego wcielił się Michael Peña. Trzecim członkiem paczki był grany przez Davida Dastmalchiana Kurt. W filmie "Ant-Man i Wasp" koledzy Scotta Langa założyli firmę ochroniarską X-Con Security Consultants.

"Ant-Man: Quantumania" - kiedy premiera?

Na razie trudno przewidzieć, jak scenarzyści pozbędą się Dave'a ze scenariusza trzeciej części przygód Ant-Mana. Fabuła produkcji jest obecnie objęta ścisłą tajemnicą. Z tytułu można jednak wywnioskować, że tytułowy bohater zgłębi tajemnice Quantum Realm - innego wymiaru, z którego prawdopodobnie będzie pochodził nowy antagonista - Kang Zdobywca, którego zagra Jonathan Majors.

W filmie rozwinięty zostanie również wątek Cassie Lang - córki Ant-Mana, przygotowującej się prawdopodobnie do objęcia schedy po ojcu. W produkcji reżyserowanej przez Peytona Reeda zobaczymy również Michaela Douglasa, Michelle Pfeiffer i Kathryn Newton. "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" nie ma jeszcze oficjalnej daty premiery, ale tytuł ma trafić do kin roku 2022.