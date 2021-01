Anthony Hopkins i Jodie Foster spotkali się po latach. Gwiazdy "Milczenia owiec" zdradziły sekrety z planu filmu [WIDEO]

Trudno w to uwierzyć, ale "Milczenie owiec" kończy w tym roku 30 lat. Rocznica była świetnym momentem do ponownego spotkania się gwiazd filmu - Anthony'ego Hopkinsa i Jodie Foster. Okazało się, że aktorka bała się swojego kolegi z planu.

"Milczenie owiec" - Anthony Hopkins i Jodie Foster spotkali się po latach

Adaptacja książki Thomasa Harrisa, która została nagrodzona pięcioma Oscarami, jest do dziś uważana za jeden z najlepszych thrillerów w historii kinematografii. Nic zresztą dziwnego - robotę robi genialna gra aktorska Hopkinsa i Foster, którzy zgarnęli dwie statuetki Akademii Filmowej.

Dzięki Vanity Fair gwiazdy "Milczenia owiec" spotkały się, by powspominać stare czasy na planie filmu. Niestety z powodu pandemii koronawirusa spotkanie odbyło wirtualnie. Nie przeszkodziło to jednak aktorom zdradzenia kilku tajemnic z czasu kręcenia zdjęć do thrillera. Okazuje się, że Foster była realnie przerażona kreacją Hopkinsa, który wcielał się w Hannibala Lectera.

Bałam się ciebie z powodu twojej kreacji. Nie rozmawialiśmy zbyt wiele przed faktycznym przeczytaniem scenariusza, więc tylko pomachaliśmy sobie na przywitanie, a potem usiedliśmy przy stole i kiedy zacząłeś wcielać się w Hannibala Lectera, naprawdę poczułam, jak przez pokój przeszedł chłód. Czułam się rozdarta i byłam naprawdę przerażona. W pewnym sensie było tak, jakbyśmy byli niemal zbyt przestraszeni, aby ze sobą rozmawiać.

Anegdota Foster wyraźnie rozbawiła Hopkinsa. Aktor postanowił podzielić się swoimi wspomnieniami na temat powstawania "Milczenia owiec".

Wiesz, co zawsze pamiętam z tamtego dnia, w którym wiedziałaś, że kręcimy tę słynną scenę w celi i tak dalej? Jak przyszłaś zjeść lunch w tym dużym magazynie. I był tam Ted Levine (aktor wcielający się w Jame'a "Buffalo Billa" Gumba - przyp. red.) i pomyślałem wtedy: "Jakie to niezwykłe. Wszyscy siadamy do posiłku, przed chwilą dosłownie wszyscy się pogryźliśmy i zrobiliśmy sobie piekło na ziemi, a tu nagle jemy wspólnie lunch!". To nie miało żadnego sensu i dlatego jest to tak zabawne, bo pokazuje, w jakim dziwnym świecie żyjemy.

Jak widać, mimo upływu 30 lat od premiery "Milczenia owiec", gwiazdy filmu nadal pamiętają plan zdjęciowy, jakby to było wczoraj. Trudno jednak zapomnieć produkcję, która zapisała się złotymi zgłoskami w historii kina.