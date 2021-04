Anthony Hopkins wraca do aktorstwa jako szef płatnego mordercy w filmie "Wirtuoz. Pojedynek zabójców"

Anthony Hopkins wraca do aktorstwa w filmie Wirtuoz. Pojedynek morderców

Jest opanowany, skrupulatny i działa z morderczą precyzją. Tytułowy Wirtuoz to bezimienny zabójca na zlecenie, który od swojego mentora otrzymuje najtrudniejsze zadanie w dotychczasowej karierze. Musi wytropić i zabić zbuntowanego zabójcę. Nie wie jednak, kto jest jego celem.

Wirtuoz zna tylko czas i miejsce, gdzie będzie mógł spotkać swoją przyszłą ofiarę. Co zrobi, kiedy na jego drodze stanie piękna kobieta? Czy wytropi cel i idealnie wykona zadanie? Poniżej możecie zobaczyć zwiastun filmu "Wirtuoz. Pojedynek zabójców":

W rolach głównych występują: Anthony Hopkins ("Milczenie owiec"), Anson Mount ("Non-Stop"), Abbie Cornish ("Jestem Bogiem"), Eddie Marsan ("Dżentelmeni"). Za reżyserię odpowiada Nick Stagliano ("Good Day For It"), który jest także współscenarzystą i producentem filmu. Jak czytamy w oficjalnym oświadczeniu dystrybutora, Anthony Hopkins postanowił wystąpić w filmie, ponieważ ten kupił go prostotą:

Mentor jest silną postacią. To co mi się najbardziej spodobało to prostota. Nick Stagliano w bardzo prosty sposób ułożył scenariusz. Nie przereżyserował go na papierze. Czasami trzeba przedzierać się przez scenariusze z ogromną liczbą wskazówek scenicznych. Ten z kolei był bardzo klarowny i napisany wprost.

Film dostępny będzie od 5 maja na platformach VOD: ipla, vod.pl, Orange VOD, PREMIERY CANAL+, Platforma CANAL+, CHILI, PLAY NOW, Multimedia GO, MOJEEKINO, E-KINOPODBARANAMI, TVP VOD, VECTRA i UPC Polska.