Anthony Mackie twierdzi, że fani jeszcze nie wiedzą, kto będzie nowym Kapitanem Ameryką

Pewnie pamiętacie, jak 112-letni Steve Rogers (Chris Evans) oddał pod koniec "Avengers: Endgame" swoją tarczę Samowi Wilsonowi (Anthony Mackie). Pokłosie tej interakcji zobaczymy w serialu "Falcon i Zimowy Żołnierz", w której Sam i Bucky (Sebastian Star) będą walczyli z Helmutem Zemo (Daniel Bruhl) i Johnem Walkerem (Wyattem Russelem), który ma być rządowym "następcą" Kapa, U.S. Agentem.

Chris Evans już tęskni za Marvelem. Czy to znaczy, że powróci jeszcze do roli Kapitana Ameryki?

Ze względu na to, że o tarczę powalczą trzej różni panowie, Anthony Mackie wyjaśnił w rozmowie z Lights Camera Barstool, że przyszłość Kapitana Ameryki jest nieznana w Marvel Cinematic Universe:

To interesujące, bo ja gram w tym serialu i ludzie do mnie podchodzą i mówią: "O, jesteś Kapitanem Ameryką", na co ja odpowiadam: "To nie jest prawda". Popatrzycie na końcówkę "Endgame" i przecież Sam nigdy nie zaakceptował tarczy. Przy każdym poprzednim filmie Marvela, to zawsze miałeś jakąś fotografię, czy inny przeciek z kostiumem i bum - oto, jak będzie wyglądał w kolejnym filmie. Nigdy nie było czegoś takiego ze mną.