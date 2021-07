Antonio Banderas zagra jedną z głównych ról w nowym Indianie Jonesie! W kogo się wcieli?

Antonio Banderas dołączył do Harrisona Forda i gwiazdorskiej obsady "Indiany Jonesa 5". Zatem nominowany do Oscara aktor wystąpi w 2022 roku w dwóch filmach o poszukiwaczach przygód (zagra też antagonistę w "Uncharted" z Tomem Hollandem).

Antonio Banderas dołączył do obsady Indiany Jonesa 5

Tym samym Banderas i Ford będą głównymi gwiazdami naprawdę imponującej obsady "Indiany Jonesa 5". W tym momencie wiemy, że pozostałe role zagrają m.in. Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook i Shaunette Renée Wilson. Tak jak wspomnieliśmy, dla Banderasa to będzie drugi przygodowy blockbuster w 2022 roku, ponieważ aktor ma się wcielić w głównego przeciwnika Nathana Drake'a (Tom Holland) w filmie "Uncharted", bazującym na popularnej serii gier wideo.

Na razie nie wiemy, w kogo wcielą się gwiazdy "Indiany Jonesa 5" (oprócz oczywiście Harrisona Forda - jeśli mieliście jakiekolwiek wątpliwości, to aktor powróci jako tytułowy bohater). Nie znamy też właściwie żadnych szczegółów fabularnych produkcji i nawet trudno spekulować, o czym mógłby opowiedzieć nadchodzący film.

James Mangold przejął pałeczkę od Stevena Spielberga i wyreżyseruje film - jednak twórca oryginalnej serii jest wciąż producentem i jak podaje Deadline, artysta jest zaangażowany we współtworzenie wielu elementów produkcji. Kathleen Kennedy, Frank Marshall i Simon Emanuel również obejmą rolę producentów, natomiast John Williams powróci jako kompozytor muzyki (to on jest odpowiedzialny za ścieżkę dźwiękową do wszystkich poprzednich filmów).

Jak niedawno się dowiedzieliśmy, 78-letni Harrison Ford doznał kontuzji barku podczas nagrań do "Indiany Jonesa 5". Na temat sprawy pojawiło się już oświadczenie od Walt Disney Pictures, w którym twórcy wyjaśnili, że nie zatrzyma to produkcji filmu.

W trakcie przygotowań do sceny walki, Harrison Ford doznał kontuzji barku. Produkcja nie zostanie wstrzymana, ale zapewniamy, że sprawa zostanie szybko wyjaśniona i plany mogą się zmienić, jeśli będzie taka potrzeba.

"Indiana Jones 5" ma się pojawić w kinach 28 lipca 2022 roku.