Anulowany festiwal SXSW jednak się odbędzie. W Internecie

South by Southwest (SXSW) to szczególna impreza na festiwalowej mapie. Festiwal, który od 1987 roku odbywa się w Austin w amerykańskim stanie Teksas, jest bowiem połączeniem międzynarodowego festiwalu filmowego z imprezą muzyczną, a także konferencją na temat nowych technologii. Co roku przyciąga ponad 200 tys. ludzi.

Wirtualna edycja festiwalu

Tydzień przed rozpoczęciem festiwalu, burmistrz miasta Austin był jednak zmuszony odwołać imprezę, ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego. W czwartek 2 kwietnia, szefostwo festiwalu ogłosiło jednak rozpoczęcie współpracy strategicznej z platformą Amazon Prime Video, dzięki której pod koniec kwietnia planowana jest internetowa edycja tegorocznej imprezy.

Filmowcy, których filmy miały być wyświetlane w marcu w Austin zostali poinformowani o tej decyzji. Twórcy będą mogli zdecydować, czy chcą by ich filmy były pokazywane w Internecie podczas wirtualnego festiwalu. Fakt wyświetlania ich na platformie Amazona, nie oznacza jednak, że firma zakupiła prawa do dystrybucji tych tytułów. W tym kontekście wirtualna edycja festiwalu będzie działać jak market filmowy, podczas którego dystrybutorzy będą mogli dokonywać zakupów.

Z tego powodu wiadomo już, że filmy, które zostały już zakupione przez konkurencyjne serwisy, nie będą wyświetlane podczas nowej edycji festiwalu. Wartym wynotowania jest także fakt, że SXSW zdecydowało się ogłosić zwycięzców tegorocznej edycji imprezy już kilkanaście dni temu.

SXSW – już teraz znamy zwycięzców

Podczas specjalnego ogloszenia wyników 24 marca, dowiedzieliśmy się, że zwycięzcą fabularnej kategorii filmowej został film „Shithouse” w reżyserii Coopera Raiffa, zaś konkurs filmów dokumentalnych produkcja „An Elephant in the Room” Katrine Philip. (Pełna lista nagrodzonych dostępna jest na oficjalnej stronie festiwalu).

Wirtualna edycja SXSW sprawdzianem dla rozwiązań nowych technologii

Niezwykle ciekawym rozwiązaniem jest także pomysł, by festiwal był darmową imprezą, do której dostęp mogą mieć wszyscy mieszkańcy USA. Jest to zagranie o tyle zaskakujące, że zwykła edycja festiwalu jest przecież płatna. Na dodatek festiwal nie podjął decyzji o zdjęciu opłaty dla filmowców, pragnących wyświetlać swoje filmy podczas wydarzenia.

Zagranie to może jednak stanowić doskonały sposób promocji samego festiwalu, a także filmowców, których filmy miały być pokazywane w Austin.

" Odkąd festiwal został anulowany przez władze miasta, szukaliśmy sposobu, w jaki moglibyśmy pomóc wspaniałym filmom i twórcom z tegorocznego programu – powiedziała Janet Pearson, szefowa festiwalu. Byliśmy zachwyceni, gdy Amazon Prime Video zaoferowało nam współpracę przy organizacji internetowej edycji imprezy. Z radością wykorzystaliśmy tę możliwość połączenia twórców z widownią. Inspiruje nas wytrwałość oraz możliwości adaptacyjne członków środowiska filmowego, gdy poszukujemy kreatywnych sposobów na poradzenie sobie z tym niespotykanym dotąd kryzysem – dodała. "

Jeśli festiwal w formie online rzeczywiście się odbędzie pod koniec kwietnia, tak jak wskazują na to pierwsze raporty, będzie to sytuacja bez precedensu. Równocześnie swoisty test, mogący posłużyć za wzór dla pozostałych imprez filmowych, odbywających się w późniejszych miesiącach roku.

Internetowa edycja SXSW może być w szczególności ważna dla wciąż zagrożonego festiwalu filmowego w Cannes, który choć zawiesił swój pierwotny, majowy termin, nadal może nie odbyć się w czerwcu/lipcu, na które wstępnie przesunięto termin imprezy.

Pewnym jest, że oczy całego filmowego świata będą mocno skierowane na działania SXSW i Amazona, aby zobaczyć, czy zasugerowane rozwiązanie się udało.

