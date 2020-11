Anya Taylor-Joy to jedno z najgorętszych nazwisk przemysłu filmowego, od kiedy na Netflix zadebiutował wyjątkowy serial "Gambit królowej". Rola szachistki ze skłonnościami do autodestrukcji nie jest jednak jedynym znaczącym występem w karierze 24-latki. Mimo młodego wieku, aktorka ma już na swoim koncie kilkanaście filmów i seriali, a w większości z nich grała jedną z głównych ról. Jeśli od premiery "Gambitu królowej" nie potrafisz przestać myśleć o przenikliwym spojrzeniu Anyi Taylor-Joy, koniecznie przejrzyj listę jej 7 wspaniałych ról.

1. "Nowi mutanci": Anya Taylor-Joy jako Illyana Rasputin

"Nowi mutanci" to film dość pechowy, gdyż na swoją premierę czekał ponad 4 lata. Produkcja związana z serią X-Men zapowiadana jako połączenie horroru z filmem superbohaterskim miała spore problemy z dotarciem do kin przede wszystkim w związku z przejęciem Foxa przez Disneya. Choć produkcja Marvela o grupie nastolatków przetrzymywanych w zamknięciu wbrew ich woli w końcu trafiła na ekrany w czasach pandemii koronawirusa, "Nowi mutanci" zostali raczej chłodno przyjęci przez publiczność. Wyjątek stanowiła Anya Taylor-Joy, która za rolę Illyany Rasputin zebrała bardzo pochlebne recenzje.

2. "Emma": Anya Taylor-Joy jako Emma

Zanim Anya Taylor-Joy zasłynęła jako szachistka Beth Harmon, wzbudziła spore zainteresowanie jako nowa wersja niepokornej Emmy w najnowszej ekranizacji powieści Jane Austen. Film, podobnie jak pierwowzór, to komedia omyłek opowiadająca o młodej swatce, która sama nie ma ochoty wychodzić za mąż. Pełna ciepła i humoru adaptacja "Emmy" z uroczą Taylor-Joy w roli głównej to idealny wybór na jesienny wieczór.

3. "Split": Anya Taylor-Joy jako Casey Cooke

"Split" M. Night Shyamalana to niezwykła opowieść o mężczyźnie (James McAvoy) cierpiącym na dysocjacyjne zaburzenia osobowości, w efekcie których w jego umyśle funkcjonują aż 23 różne osoby. Jedna z nich porywa trzy nastolatki: Marcię, Claire i Casey. W rolę tej ostatniej wciela się właśnie Anya Taylor-Joy. Dziewczyna swoim zachowaniem znacząco odstaje od towarzyszek niedoli, a jako licealna outsiderka zaczyna odkrywać nić porozumienia z porywaczem.

4. "Glass": Anya Taylor-Joy jako Casey Cooke

Dwa lata po premierze "Split" Anya Taylor-Joy powróciła do roli Casey Cooke w filmie "Glass", będącym kontynuacją dzieła M. Night Shyamalana. Nie jest to jednak zwykły sequel, gdyż "Glass" łączy w sobie wątki rozpoczęte zarówno w filmie "Split", jak i w "Niezniszczalnym" - nietypowym superbohaterskim dziele twórcy "Szóstego zmysłu" z 2000 roku. Taylor-Joy pojawia się tutaj obok takich gwiazd jak Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Sarah Paulson i James McAvoy.

5. "Tajemnica Marrowbone": Anya Taylor-Joy jako Allie

Hiszpański dramat z elementami kina grozy to kolejna ciekawa pozycja w dorobku Anyi Taylor-Joy. Film opowiada o rodzeństwie Marrowbone, które zamieszkuje dom na odludziu w obawie przed rozdzieleniem ich po śmierci rodziców. Początkowo budynek wydaje się być ich schronieniem przed światem, jednak z czasem rodzina zaczyna doświadczać dziwnych, niewyjaśnionych zjawisk związanych z przeszłością. Anna Taylor-Joy wciela się w postać Allie, lokalnej dziewczyny, która nawiązuje bliską relację z rodziną Marrowbone.

6. "Morgan": Anya Taylor-Joy jako Morgan

"Morgan" jest najgorzej ocenianym w filmem z całego zestawienia, jednak zasługuje na uwagę przez wzgląd na nazwisko reżysera. Luke Scott jest bowiem synem Ridley'a Scotta, który postanowił pójść w ślady ojca i zająć się reżyserią. "Morgan" to jego pełnometrażowy debiut. Jak na rodzinę Scottów przystało, produkcja z Anyą Taylor-Joy w tytułowej roli to połączenie sci-fi i horroru. I choć nie ma co się tutaj spodziewać dzieła na miarę pierwszego "Obcego", warto obejrzeć ten film dla Anyi Taylor-Joy w roli niebezpiecznego inteligentnego bytu powstałego w efekcie badań nad ludzkim DNA. W obsadzie, poza Taylor-Joy, znalazły się Kate Mara i znana z "Gry o tron" Rose "You know nothing, Jon Snow" Leslie.

7. "Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii" - Anya Taylor-Joy jako Thomasin

Taki horror zdarza się raz na dekadę. Nagrodzona za reżyserię na Sundance Film Festival "Czarownica" nie ma zbyt wiele wspólnego ze współczesnym rozumieniem bajki. To niezwykły film grozy w reżyserii Roberta Eggersa, który przygląda się w nim pochodzeniu ludzkich lęków i zabobonów. Akcja "Czarownicy: Bajki ludowej z Nowej Anglii" rozgrywa się w 1630 roku. Bogobojna rodzina mieszka na skraju lasu. Ich życie jest skromne i spokojne aż do momentu, kiedy ich najmłodszy syn znika w niewyjaśnionych okolicznościach. Anya Taylor-Joy wciela się w starszą siostrę zaginionego chłopca, Thomasin, którą rodzice zaczynają podejrzewać o czary...

Współczesna księżniczka kina grozy, nieprzystosowana outsiderka, czarująca dziewczyna i genialna szachistka - to tylko kilka wcieleń Anyi Taylor-Joy, które mogliśmy poznać dzięki filmom i serialom z jej udziałem. Gwiazda "Gambitu królowej" jest wprawdzie dopiero na początku swojej kariery, ale sądząc po jej dotychczasowych artystycznych wyborach, zadziwi nas jeszcze niejedną intrygującą rolą. W najbliższej przyszłości będziemy mieli okazję zobaczyć ją w dwóch zupełnie różnych produkcjach: horrorze "The Nothman" w reżyserii Roberta Eggersa oraz w prequelu "Mad Maksa", gdzie zagra tytułową Furiose u boku Chrisa Hemswortha.