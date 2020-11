Anya Taylor-Joy w horrorze "The Northman": "Świat nie widział jeszcze czegoś takiego"

Anya Taylor-Joy znana z serialu "Gambit królowej", ostatnio pytana jest głównie o hitową produkcję Netfliksa. W ostatniej rozmowie z portalem Collider opowiedziała jednak nie tylko o roli Beth Harmon, która uczyniła z niej międzynarodową gwiazdę, ale także o nowym horrorze Roberta Eggersa pt. "The Northman".

Anya Taylor-Joy o horrorze "The Northman"

Robert Eggers to obok Jordana Peele'a jeden z najciekawszych współczesnych twórców kina grozy. Na swoim koncie ma m.in. nagrodzony na Sundance Film Festival horror "Czarownica: Bajka Ludowa z Nowej Anglii", w którym Anya Taylor-Joy zagrała jedną z głównych ról. Teraz duet ponownie spotka się podczas pracy nad projektem "The Northman" - mrożącej krew w żyłach opowieści o księciu Wikingów z X wieku, który pragnie pomścić swojego ojca. Aktorka w wywiadzie dla portalu Collider zapowiedziała, że nowy horror Eggersa będzie unikatowym doświadczeniem dla widzów:

" Przyjaźnimy się dłużej niż ze sobą pracujemy. Możliwość ponownego tworzenia razem sztuki jest niesamowita. Każde z nas oddzielnie bardzo się rozwinęło i teraz możemy znów rozwijać się wspólnie. Jestem bardzo dumna, że mogę być częścią tego projektu. Myślę, że pokażemy światu coś, czego naprawdę jeszcze nie widział. Po prostu przepełnia mnie pokora, kiedy myślę o tym, w czym biorę udział. "

Choć tezy stawiane przez Anyę Taylor-Joy brzmią bardzo odważnie, Eggers nieraz dowiódł już, że potrafi zaskakiwać publiczność. Zarówno "Czarownica: Bajka Ludowa z Nowej Anglii", jak i "The Lighthouse" są uważane za jedne z najciekawszych horrorów ostatnich lat.

"The Northman" - horror z gwiazdorską obsadą

Robert Eggers w swoim najnowszym filmie zgromadził wyjątkową obsadę. Obok Anyi Taylor-Joy w horrorze "The Northman" wystąpią m.in. Nicole Kidman, Ethan Hawke, bracia Alexander i Bill Skarsgård, Björk oraz Willem Dafoe. Ten ostatni, podobnie jak gwiazda "Gambitu królowej", współpracował już wcześniej z Eggersem. Wraz z Robertem Pattinsonem wystąpił w filmie "The Lighthouse".

Reżyser, który wraz z islandzkim poetą Sjónem Sigurdssonem odpowiada także za scenariusz filmu, zapowiada, że nie tylko obsada będzie w nim imponująca. Jego akcja ma toczyć się w wielu różnych lokacjach, pełnych statystów, koni i kostiumów z epoki. Na razie nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie produkcja trafi do kin. Póki co premiera filmu "The Northman" została zapowiedziana na 2021 rok.