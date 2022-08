"Aquaman 2" i "Shazam! 2" znowu zostały opóźnione. DC wycina z filmu Amber Heard?

Aquaman 2 i Shazam 2 ponownie opóźnione. Chodzi o Amber Heard?

Jak podaje Deadline, Warner Bros postanowiło nieco pokombinować z datami premier swoich nadchodzących filmów - pierwszy w kolejce jest "Aquaman and the Lost Kingdom", który "potrzebuje więcej czasu w post-produkcji", co poskutkowało przeniesieniem daty premiery z 17 marca na 25 grudnia 2023 roku!

Ta 9 miesięczna obsuwa zapewni twórcom znacznie więcej czasu, niż potrzebują na "usunięcie" z filmu Amber Heard (tudzież zmarginalizowanie jej roli do minimum). Deadline jednak twardo twierdzi, że chodzi tu tylko i wyłącznie o pieniądze - pierwszy "Aquaman" zadebiutował w grudniu 2018 roku i zarobił ponad miliard dolarów, więc czemu Warner miałby nie chcieć powtórzyć tego sukcesu (zwłaszcza, że pierwotnie film miał się pojawić w grudniu 2022 roku)?

To oczywiście poskutkowało efektem domino, który dotknął również "Shazama! Gniewu bogów". Ten przejął po "Aquamanie 2" marcową datę premiery, dzięki czemu nie będzie musiał rywalizować z "Avatarem 2". Do tego "The Batman" z marcową datą premiery przyniósł ponad 770 milionów dolarów przychodu, więc Warner liczy pewnie na podobny obrót sprawy w przypadku kontynuacji przygód rodzinki superbohaterów.

Oprócz tego dowiedzieliśmy się, że horror Michaela Chavesa "Zakonnica 2" pojawi się w kinach 8 września 2023 roku, a będący adaptacją powieści Stephena Kinga "Salem's Lot" stracił datę premiery - pierwotnie miał zadebiutować 21 kwietnia 2023 roku, a teraz jego data premiery to "TBD" (ale nadal w 2023 roku).

Tak jak wspomnieliśmy powyżej, te decyzje są podobno podyktowane względami finansowymi, a także zmianą szefostwa w Warner Bros. po połączeniu z Discovery. Biorąc pod uwagę fakt, jak daleko jesteśmy nadal od opisywanych produkcji, to nie przywiązujcie się do tych dat premier.