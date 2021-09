Aquaman czy Black Adam? Córka Dwayne'a Johnsona zdecydowała, kto jest fajniejszy

Córka Dwayne'a Johnsona od kilku miesięcy jest ogromną fanką Aquamana i grającego go Jasona Momoy. Niedawno The Rock zadał jej trudne pytanie - który bohater DC Comics jest fajniejszy, tata czy Aquaman?

Aquaman czy Black Adam? Córka Dwayne'a Johnsona zdecydowała

"Black Adam" to jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów DC Comics ostatnich lat. Produkcja powstawała bardzo długo, ponieważ grający tytułowego antybohatera Dwayne Johnson traktował ten projekt bardzo poważnie i chciał, żeby był jak najlepszy. Do tej pory widzieliśmy tylko krótką wizualizację głównego bohatera z narracją The Rocka. Aktor niedawno pokazał ją także swojej córce.

Kilkuletnia Tia pojawia się na Instagramie Johnsona bardzo często - w końcu to jego córeczka. Była m.in. bohaterką przesłodkiego wideo z Jasonem Momoą, który składał jej życzenia urodzinowe. Okazuje się bowiem, że Aquaman jest ulubionym bohaterem dziewczynki, więc Papa Johnson poprosił kumpla o miłą przysługę.

Teraz Johnson staje się częścią filmowego świata DC Comics, przez co zadał swojej córce ważne pytanie - kto jest fajniejszy: tata czy Aquaman? Odpowiedź była prosta:

"Fajne" mi wystarczy. Śniadanie z Black Adamem. Całkiem jej się spodobał Facet w Czerni i przede wszystkim Tia wierzy, że Black Adam i tatuś to te same osoby (w przeciwieństwie do Mauiego z "Vaiany"). Ale i tak Jason Momoa/Aquaman jest jej ulubieńcem...

Momoa i Johnson znają się od ponad 20 lat, zapoznając się lata temu na Hawajach. Gwiazdor "Aquamana" zdradził kilka miesięcy temu w rozmowie z Jimmym Fallonem, że panowie od lat próbują się złapać na stworzenie wspólnego filmu, ale za każdym razem pojawiają się jakieś przeszkody (Momoa miał np. wystąpić gościnnie w "Hobbs & Shaw", ale nie dał rady i zastąpił go Roman Reigns). Teraz są jednak razem w filmowym świecie DC, dzięki czemu wszystko jest możliwe.

"Black Adam" ma zadebiutować w kinach 29 lipca 2022 roku, natomiast "Aquaman and the Lost Kingdom" pojawi się w grudniu 2022 roku.