Armie Hammer stracił rolę w serialu o "Ojcu Chrzestnym". Oskarżyła go kolejna partnerka: "Chciał zjeść moje żebra"

Armie Hammer został oskarżony przez kolejną osobę

W pierwszym tygodniu stycznia 2021 po sieci zaczęły krążyć fragmenty rozmów, które podobno aktor prowadził w 2016 roku ze swoją partnerką, w których opowiadał o swoich fantazjach seksualnych. Hammer miał stwierdzić, że jest kanibalem, ma chęć wypić jej krew, a także użyć jej osocza jako lubrykantu podczas seksu analnego.

Aktor stwierdził, że nie odpowie na te "bzdurne oskarżenia" i jednocześnie stwierdził, że rezygnuje z roli w filmie "Shotgun Wedding", żeby być ze swoimi dziećmi w trakcie tego "trudnego momentu".

Na tym sprawa się jednak nie zakończyła - pod koniec stycznia 2021 roku wyszły na jaw kolejne fragmenty rozmów z domniemanym udziałem Hammera. Tymi podzieliła się jego była partnerka, modelka Paige Lorenze.

Kobieta stwierdziła, że w ramach nietypowej gry wstępnej aktor wyciął na jej skórze część swojego inicjału (literę A). Miał ją również wielokrotnie namawiać do usunięcia sobie żeber - po to, by mógł je uwędzić i spożyć. Jak czytamy w oświadczeniu dla News.com.au:

Związał mnie i bawił się nożem. Powiedział: gdzie by tu umieścić na tobie swoje inicjały? Pamiętam, że to było nieprzyjemne i bardzo bolesne - do tego stopnia, że zemdlałam. Nie pamiętam tego w pełni, bo tak bardzo bolało. (...) Chciał też znaleźć doktora w LA, żeby usunąć mi zbędne żebra. Armie ma wędzarnię w swoim domu w LA, więc chciał je uwędzić i zjeść. Na początku myślałam, że żartuje, ale poprosił mnie o to pięć razy, więc zrobiła się z tego poważna sprawa. Zastanawiał się: "Ciekawe jak smakują? Założę się, że są smaczne".

Prawnicy aktora zaprzeczyli doniesieniom, twierdząc, że "wszelkie relacja pana Hammera z kobietami odbywały się za obupólną zgodą". Z powodu kolejnej afery, Variety poinformowało, że Armie Hammer jednak nie zagra producenta Ala Ruddy'ego w "The Offer". Serial ma opowiadać o kulisach powstawania filmowego "Ojca chrzestnego" i jest tworzony przez Paramount+.

Hammer nadal ma się pojawić w "Śmierci na Nilu" oraz w zapowiedzianej kontynuacji "Tamtych dni, tamtych nocy".