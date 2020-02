Arnold Schwarzenegger kontra Jackie Chan w zwiastunie filmu "The Iron Mask"

W 2014 roku powstał film fantasy pod tytułem "Wij". Po 6 latach pojawi się kolejna produkcji w reżyserii Olega Stepchenki. Mowa o filmie "The Iron Mask", którego zwiastun trafił do sieci. Pojawiają się w nim legendarni gwiazdorzy kina akcji.

"The Iron Mask" - Arnold Schwarzenegger i Jackie Chan w zwiastunie filmu

Nadchodzący film znany również jako "Viy 2: Journey to China" to rosyjsko-chińska koprodukcja, w której czasy historyczne są połączone z wydarzeniami, postaciami i stworzeniami rodem z baśni. Pierwsza część była luźno oparta na powieści "Wij" Nikołaja Gogola. Tym razem twórcy poszli krok dalej i sami wymyślili kontynuację przygód XVIII-wiecznego kartografa, który podczas swojej podróży, mającej na celu odkryć tajemnice Wschodu, trafia na niezwykłe miejsca pełne niesamowitych artefaktów, zamieszkane przez magiczne istoty. W drugiej części filmu pojawią się nowi bohaterowie. Między innymi postacie grane przez Arnolda Schwarzeneggera i Jackiego Chana.

Niestety widać, że produkcja nie ma hollywoodzkiego budżetu, co nie zmienia faktu, że miłośnicy fantasy mogą poczuć się usatysfakcjonowani seansem "The Iron Mask". Pojawiają się bowiem spektakularne walki, niesamowite wizje fantastycznych krain i magiczne stwory. Uwagę zawracają niewątpliwie postacie grane przez Schwarzeneggera i Chana. James Hook zmierzy się w walce z tajemniczym Mistrzem. Aktorzy nie grają jednak głównych ról. Wystąpią jako postacie dalszoplanowe, a ich obecność ma zapewne na celu zwiększenie zainteresowania "The Iron Mask".

Głównym bohaterem, podobnie jak w "Wiju", jest Jonathan Green, którego ponownie zagrał angielski aktor Jason Flemyng. Oto jak prezentuje się oficjalny opis fabuły filmu.

" W "The Iron Mask" pojawiają się Jackie Chan i Arnold Schwarzenegger, który łączą siły w pomysłowej fantasyhistorycznej historii, zawierającej zapierające dech w piersiach pojedynki i oszałamiające efekty wizualne. Akcja dzieje się w XVIII wieku i opowiada o angielskim podróżniku Jonathanie Greenie, który wyrusza na niesamowitą wyprawę z Rosji do Chin, napotykając smoki, czarnoksiężników oraz smoczego króla. "

"The Iron Mask" - kiedy premiera?

Film miał już swoją premierę w Chinach w sierpniu 2019 roku jako "Viy 2: Journey to China". Na zachodni rynek trafi jednak dopiero za kilka miesięcy. Premiera "The Iron Mask" odbędzie się 10 kwietnia 2020 roku. Produkcja trafi do wybranych kin oraz na platformy streamingowe. W pozostałych rolach zobaczymy między innymi Charlesa Dance'a znanego z serialu "Gra o tron" oraz zmarłego w 2019 roku Rutgera Hauera - gwiazdę "Blade Runnera".

