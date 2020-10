"Asymetria" - zobacz zwiastun "bez cenzury" nowego filmu Konrada Niewolskiego

Kontrowersyjny reżyser powraca z filmem zapowiadanym jako kontynuacja słynnej "Symetrii" z 2003 roku. Konrad Niewolski zaprezentował nowy zwiastun "Asymetrii", który określony został mianem "bez cenzury". Jak prezentuje się ta zapowiedź?

"Asymetria" - nowy zwiastun filmu Konrada Niewolskiego

Szykuje się prawdziwy powrót talentu Niewolskiego, który po sukcesie swojego pierwszego filmu widział się w Hollywood, czy może rośnie raczej następca Patryka Vegi, który operuje tanią sensacją, by przyciągać do kina niedoświadczonych w sztuce filmowej widzów? Tego dowiemy się dopiero po premierze "Asymetrii". Niestety film nie trafi do kin.

Osoby, które czekają na "Asymetrię" mogą zobaczyć najnowszy zwiastun, który został opisany jako "bez cenzury". Czy rzeczywiście dzieją się w nim rzeczy, które są przeznaczone dla widzów dorosłych?

Skąd określenie "bez cenzury"? Trudno powiedzieć, bo poza kilkoma wulgarnymi słowami, nie pojawia się w trailerze nic, co należałoby szczególnie cenzurować. Problem z nowym zwiastunem jest też taki, że trudno powiedzieć, o co właściwie chodzi w "Asymetrii". Z jednej strony to może być plus, bo reżyser nie podaje wszystkiego na talerzu już na etapie promocji. Z drugiej jednak strony w ten sposób ciężko przekonać potencjalnego widza, do wydana pieniędzy na seans.

Wpisuje się to jednak w plan Niewolskiego, który wzorem hollywoodzkich twórców, postanowił trzymać fabułę filmu w tajemnicy. Na oficjalnej stronie produkcji można jedynie przeczytać taki opis produkcji.

" Odkrywamy karty. Oto pierwszy oficjalny trailer "Asymetrii" Konrada Niewolskiego. Wszystko, co dobre... źle się kończy. Poczuj przedsmak mocnego męskiego kina w dramatycznej opowieści o życiu skazanym na piekło. Tutaj nie ma szczęśliwego zakończenia. "

Prawdopodobnie Niewolski powtórzy schemat z "Symetrii". Zobaczymy więc głównego bohatera (Mikołaj Roznerski), który niesłusznie trafi za kraty więzienia. Tam przeżyje prawdziwe piekło. Sądząc po tytule filmu, protagonista nie będzie chciał wchodzić głębiej w więzienny świat, co doprowadzi do tragedii. Czy te podejrzenia się sprawdzą? Przekonamy się już za kilka tygodni.

"Asymetria" - kiedy premiera?

Oprócz Roznerskiego w nowym filmie Niewolskiego wystąpili między innymi Marek Molak, Grażyna Szapołowska, Andrzej Andrzejewski, Jan Frycz, Mateusz Nędza, Paulina Szostak, Dariusz Biskupski, Popek, Oliwia Hołozubiec, Michał Włodarczyk, Mateusz Murański oraz Mirosław Dąbrowski. "Asymetria" będzie dostępna jedynie w usłudze Pay Per View i VOD. Film będzie można obejrzeć w dniach 13,14 i 15 listopada 2020 roku. Na oficjalnej stronie internetowej filmu można wykupić prywatny seans kinowy filmu.

