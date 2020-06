"Avengers: Endgame" - czy pstryknięcie Tony'ego Starka powołało do życia nowego złoczyńcę Marvela?

Film "Avengers: Endgame" był pięknym podsumowaniem ponad 10-letniej historii Marvel Studios i ponad 20 jej produkcji. Na horyzoncie widać jednak kolejną fazę uniwersum i coraz częściej pada pytanie o nowego głównego złoczyńcę, z którym zmierzą się superbohaterowie. Czy finał czwartej części "Avengers" może być bezpośrednio powiązany z nowym antagonistą?

Filmy Marvela - czy Tony Stark stworzył następcę Thanosa?

Potężny Thanos to jeden z najlepszych czarnych charakterów ostatnich lat. Chociaż w "Endgame" nieco rozmyto jego najważniejsze cechy z "Infinity War", zostanie zapamiętany w historii popkultury jako bardzo ważna postać.

Finalnie herosom udało się pokonać Szalonego Tytana, ale nie obyło się to bez wielkiego poświęcenia. Iron Man poświecił swoje życie, by pozbyć się zagrożenia ze strony Thanosa. Zrobił to, używając Kamieni Nieskończoności. Ponowne pstryknięcie jest źródłem wielu teorii fanów. Jedna z nich mówi o przypadkowym powołaniu do życia nowego zagrożenia.

Timothy Donohoo z portalu CBR podzielił się przypuszczeniami dotyczącymi przyszłości MCU. Według dziennikarza trzecie pstryknięcie, które zdaniem wielu ma odpowiadać za pojawienie się mutantów w kinowym uniwersum, może posłużyć scenarzystom w zupełnie innym celu. Według Donohoo poświęcenie Starka może mieć przykry w skutkach efekt uboczny. Jego zdaniem pstryknięcie mogło spowodować zmiany, w strukturze noszonej przez Iron Mana zbroi. Być może potężne wyładowanie mocy sprawiło, że zyskała ona świadomość.

Urządzenie używane przez Starka w "Endgame" oparte zostało na nanotechnologii i do złudzenia przypomina zbroję Bleeding Edge dobrze znaną z komiksów Marvela. W papierowym świecie Stark mógł połączyć się ze swoim wynalazkiem niemalże biologicznie. Zbroja stanowiła swego rodzaju syntetyczny symbiotyczny organizm. Na co dzień przechowywana była wewnątrz organizmu Starka i aktywowała się na mentalne polecenie swojego twórcy.

Czy to możliwe, że w filmach pojawi się ożywiona zbroja Iron Mana? W końcu podobnie moc Kamieni Nieskończoności zadziałała w przypadku stworzenia Vsiona, który początkowo miał być nowym ciałem dla sztucznej inteligencji skontruowanej przez Starka i Bruce'a Bannera. Mechanizm został ożywiony przy pomocy Kamienia Umysłu. Co, jeśli podczas pstryknięcia na zbroję skutecznie oddziaływały inne klejnoty, które sprawiły, że stała się świadomą istotą?

Niewykluczone, że zbroja Mark 47 wkrótce okaże się zarzewiem powstania Ultrona II - nowej, lepszej i potężniejszej wersji starego przeciwnika Avengers. W końcu umysł oryginalnego Ultrona powstał na bazie umysłu Starka. Może Kamienie skopiowały wzory myślowe Iron Mana i F.R.I.D.A.Y. i przeniosły je do nowej syntetycznej istoty, która niebawem stanie się zagrożeniem dla całego wszechświata.

Twórcy filmów mogą też pójść w innym kierunku i powołać do życia filmową wersję postaci znanej jako Iron Man 2020. W komiksach był nim Arno Stark - amoralny technokrata, który w końcu stał się złoczyńcą. W filmowym świecie sytuacja może się trochę zmienić i herosi będą walczyć z hybrydą pamięci Starka, połączoną z jego technologią ożywioną za pomocą Kamieni Nieskończoności. To pozwoliłoby też spełnić marzenia fanów o powrocie Roberta Downeya Jr. do MCU. Aktor mógłby jedynie użyczać głosu złoczyńcy, co byłoby przy okazji ironicznym hołdem złożonym pierwszej dekadzie MCU.

Co jednak zadecydują twórcy filmów Marvela? Przekonamy się zapewne za jakiś czas.

