"Avengers: Endgame" jak film o Batmanie? Fani mają dowody, że Marvel skopiował od DC [WIDEO]

Czy jedna ze scen widowiska "Avengers: Endgame" została zapożyczona z filmu o Supermanie i Batmanie? Fani DC nie mają co do tego wątpliwości. A jak Wy oceniacie to wyjątkowe podobieństwo?

Odwieczna wojna między fanami Marvela i DC trwa, niczym konflikt Profesora X i Magneto o to, czy lepiej pomagać ludziom czy ich unicestwić. I trzeba przyznać, że chwilowo fani DC wyszli na prowadzenie. Jeden z miłośników Batmana i spółki zadał sobie trud i przygotował zestawienie fragmentu animacji o Batmanie i Supermanie ze sceną z ostatniej części "Avengers". Efekt jest co najmniej zaskakujący...

"Avengers: Endgame" jak "Superman/Batman: Wrogowie publiczni"

Poniższy materiał wideo konfrontuje fragment filmu "Avengers: Endgame" z 2019 roku ze sceną z animacji "Superman/Batman: Wrogowie publiczni", która premierę miała w roku 2009. Trzeba przyznać, że podobieństwo jest uderzające. Zobaczcie sami:

W sztuce (nie tylko filmowej) często zdarza się, że pewne rzeczy inspirują twórców nieświadomie. Dlatego nie przypisując nikomu złych intencji czy niecnych zamiarów, zostawiamy Was z tym porównaniem do indywidualnej oceny.

Marvel i DC: Nadchodzące premiery

Poza walczącymi drużynami, istnieje oczywiście spore grono miłośników opowieści o superbohaterach, którzy z takimi samymi wypiekami na twarzy wyczekują nadchodzących filmów Marvela, co nowych produkcji DC. Pandemia koronawirusa spowodowała przesunięcia większości głośnych premier, w związku z czym w ciągu najbliższych 12 miesięcy na wielkich ekranach zadebiutują "Black Widow", "The Eternals", "Shang-Chi and the Legend of Ten Rings", "Spider-Man 3", "Wonder Woman 1984" oraz nowy "Legion Samobójców". W 2022 roku zobaczymy natomiast, jak Robert Pattinson radzi sobie w filmie "The Batman", dowiemy się, co przygotował Taika Waititi w ramach "Thor: Love and Thunder", poznamy dalsze losy Captain Marvel oraz zobaczymy kontynuacje "Black Panthera" i "Doctora Strange'a".