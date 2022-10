"Avengers: Secret Wars" doczekał się scenarzysty. Film napisze twórca "Lokiego" i "Doktora Strange'a 2"

Avengers: Secret Wars - wiemy, kto napisze scenariusz filmu

Po sukcesach "Lokiego" i "Doktora Strange'a 2", scenarzysta Michael Waldron otrzymał kolejną robotę od Marvel Studios - tym razem ma napisać film o Avengers. Jak podaje portal Deadline, to właśnie on będzie odpowiedzialny za przygotowanie skryptu do nadchodzącej produkcji "Avengers: Secret Wars".

Wiemy zatem, że następne dwa filmy o Avengers zostaną przygotowane przez Jeffa Lovenessa, który napisze "The Kang Dynasty" oraz Destina Daniela Crettona, który wyreżyseruje wspomnianą opowieść. Waldron napisze natomiast jej kontynuację, która na razie nie ma wyznaczonego reżysera.

Oba filmy będą oczywiście wyprodukowane przez Kevina Feige. Potwierdzono również, że oba zespoły odpowiedzialne za nowych "Avengers" będą ze sobą blisko współpracowały, by zapewnić jak najbardziej spójną wizję.

Na razie o "The Kang Dynasty" i "Secret Wars" nie wiemy zbyt dużo - Marvel ogłosił te filmy podczas swojej prezentacji na San Diego Comic-Con, gdzie zdradzono m.in. że filmy zadebiutują w kinach kolejno 2 maja i 8 listopada 2025 roku. Jak sugeruje sam tytuł, głównym antagonistą filmów będzie Kang, pochodzący z XXX wieku naukowiec/wojownik, który ma wiele wersji w multiwersum. Jeden z nich nosi przydomek "Zdobywcy" i jako cel upatruje sobie Ziemię.

Antagonistę zagra Jonathan Majors, który zadebiutował w roli w serialu "Loki" - dlatego całkiem zrozumiałe, że jego twórca napisze jeden z filmów o walce z Kangiem.

Waldron eksplorował również klimat multiwersum w popularnym "Doktorze Strange'u 2", więc zatrudnienie go do "Secret Wars" wydaje się być wręcz oczywistą decyzją. Szykują się dla niego całkiem pracowite lata.