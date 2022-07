Grogu z "Mandaloriana" jest "żywcem ukradziony" z "Gremlinów" - tak twierdzi reżyser klasyka z lat 80.

Rychło w czas - Joe Dante niedawno udzielił wywiadu portalowi San Francisco Chronicle, w którym oczywiście porozmawiał sporo na temat swojego najbardziej znanego filmu "Gremliny" z 1984 roku. Reżyser długo nie wytrzymał i podczas tłumaczenia dziennikarzowi, co sprawia, że produkcja przetrwała próbę czasu, nie omieszkał przy okazji pocisnąć twórcom serialu "The Mandalorian".

Tajemnica słodyczy Baby Yody rozwiązana! Postać to łysa podróbka gremlina

Nie tylko skrytykował ich za "brak wstydu", to jeszcze do tego oskarżył ich o kradzież. Jak czytamy w wywiadzie:

Uważam, że "długowieczność" tych filmów jest uzależniona od Gizmo, który w gruncie rzeczy jest dzieciakiem. I to mnie prowadzi oczywiście do tematu Baby Yody, który jest żywcem skradziony z naszego filmu i bezpośrednio skopiowany. To moim zdaniem bardzo bezwstydne zachowanie.