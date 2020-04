"Bad Boy", "Zenek" i "Dżentlemeni" trafią na VOD w najbliższym czasie

Zaczęło się od „Sali Samobójców. Hejtera”, który w zaledwie 6 dni od premiery trafił legalnie do Internetu. Następnie przyszła pora na horror „W lesie dziś nie zaśnie nikt”, który zupełnie ominął dystrybucję kinową i premierowo trafił na polskiego Netfliksa.

Kolejne głośne filmy szybciej na VOD

W ostatnim tygodniu do serwisów streamingowych trafiły natomiast „365 dni”, „Oficer i szpieg”, „Pan T." oraz „Poznajmy się jeszcze raz”. Teraz do grupy szybciej wypuszczonych filmów trafiają kolejne polskie i zagraniczne tytuły.

"Bad Boy" (2020), reż Patryk Vega

Najnowszy film Patryka Vegi opowiada o machlojkach w środowisku sportowym. Produkcja przygląda się przekrętom pewnego klubu piłkarskiego oraz charyzmatycznemu młodemu mężczyźnie, który próbuje za wszelką cenę doprowadzić swój ukochany zespół do mistrzostwa. Produkcja miała silną polską konkurencję w lutym tego roku, dlatego film zaliczył najsłabszy wynik filmu Patryka Vegi w polskim box-office od wielu lat.

Film ma pojawić się w popularnych serwisach streamingowych, jak Player.pl, VOD.pl,Ipla, czy Chilli, a także w ofercie dystrybutorów sieci kablowych, już w środę 8 kwietnia.

"Zenek" (2020), reż. Jan Hryniak

Głośna produkcja TVP, opowiadająca o życiu piosenkarza disco-polo, Zenona Martyniuka. Film, przyglądający się młodości muzyka, gdy grywał w lokalnych tawernach hity innych artystów. Następnie także początkom estradowej kariery i cenie, jaką przyszło mu zapłacić za sławę.

Film ma trafić do serwisu vod.tvp.pl, najprawdopodobniej już w niedzielę 11 kwietnia.

"Dżentlemeni" (2019), reż. Guy Ritchie

Nowa komedia sensacyjna od Guya Ritchiego, reżysera uznanych filmów „Przekręt”, dwóch części „Sherlocka Holmesa”, czy niedawnego „Aladyna”. Produkcja przygląda się gangsterskim porachunkom z dużą dozą humoru i niezobowiązującej akcji.

Film ma pojawić się w serwisie Cineman.pl 17 kwietnia.

Warto zauważyć także, żę niedawno wśród filmów pojawiły się także propozycje z repertuaru Stowarzyszenia Nowe Horyzonty: „Deerskin” i „Tomasso”.

Co ciekawe – w polskim iTunesie (oraz w serwisach Rakuten i Chilli) znajdziemy także film „Bloodshot” Dave’a Wilsona z Vinem Dieslem. Na razie jednak oficjalnie niedostępne są „Niewidzialny człowiek” i „The Hunt”, czyli dwa filmy, które wypuszczono do sieci (i amerykańskich serwisów VOD) w tym samym czasie, co „Bloodshot”.

Czytaj także: 10 najciekawszych filmów, które obejrzysz online w kwietniu.