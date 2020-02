"Bad Boy" z najgorszym wynikiem finansowym Patryka Vegi od lat

W głównych rolach występują Antek Królikowski, Maciej Stuhr oraz Katarzyna Zawadzka. Oprócz tego w produkcji występują stali bywalcy z filmów Vegi, czyli m.in. Piotr Stramowski i Andrzej Grabowski. Obraz "Bad Boy" jest nawet nieźle oceniany przez polskich krytyków, ale nie idzie za tym ogromny sukces komercyjny, do którego przyzwyczailiśmy się w przypadku nowych produkcji Vegi - nowy film jest bowiem jego najmniej oglądaną produkcją od 2014 roku.

Bad Boy Vegi z jego najgorszym wynikiem od 2012 roku

Jak podaje Onet.pl, "Bad Boy" przyciągnął do kin trochę ponad 155 tysięcy osób, co wciąż jest wynikiem, o którym wiele produkcji może jedynie pomarzyć. Te statystyki bledną jednak w porównaniu z jego poprzednimi filmami - na "Kobiety mafii" do kin w pierwszy weekend poszło ponad 628 tysięcy widzów, a "Botoks" w kinach w pierwszy weekend obejrzało 711 tysięcy osób. Tak prezentuje się cała lista wyników filmów Patryka Vegi (od 2012 roku):

"Pitbull. Niebezpieczne kobiety" (2016) – 767 519 widzów "Botoks" (2017) – 711 906 widzów "Polityka" (2019) – 658 746 widzów "Kobiety mafii" (2018) – 628 625 widzów "Kobiety mafii 2" (2019) – 373 982 widzów "Pitbull. Nowe porządki" (2016) – 211 091 widzów "Bad Boy" (2020) – 155 627 widzów "Służby specjalne" (2014) – 105 870 widzów "Hans Kloss - Stawka większa niż śmierć" (2012) – 60 984 widzów "Last Minute" (2013) – 50 597 widzów

Bad Boy - o czym jest najnowszy film Vegi?

Kiedy w grę wchodzi kobieta, nawet więzy krwi przestają mieć jakiekolwiek znaczenie - przekonają się o tym dwaj bracia, których ścieżki życiowe rozeszły się dawno temu. Starszy Piotr (Maciej Stuhr) został policjantem, dla młodszego Pawła (Antoni Królikowski) napady, kradzieże i narkotyki to styl życia oraz chleb powszedni. Jednak bezkarność mężczyzny, uwikłanego w przynależność do kibicowskiego gangu Twardego (Piotr Stramowski) kończy się, kiedy za sprawą donosu ląduje w więzieniu. Piotr, doświadczony glina, postanawia wyciągnąć brata z celi, w czym wspiera go nowa dziewczyna Ola (Katarzyna Zawadzka), adwokatka znajdującą paragrafy na najtrudniejsze przypadki.

Spotkanie tej trójki zmienia wszystko i inicjuje serię obfitujących w zwroty akcji wydarzeń. Paweł, wykorzystując nadarzające się okazje, próbuje przejąć kontrolę nad największym klubem piłkarskim w mieście. Nie dostrzega jednak, że od dawna jest na celowniku tajnej sekcji policyjnej, prowadzonej przez Adama (Andrzej Grabowski) i prokurator Annę (Małgorzata Kożuchowska). Tymczasem zauroczona Pawłem Ola coraz bardziej angażuje się w fascynującą znajomość i związane z nią nielegalne interesy. Wkrótce będzie musiała wybierać między lojalnością wobec Piotra, a rodzącym się uczuciem do jego brata.