Bandai tworzy "aktorski" film o... Pac-Manie. Czemu nie animację?

Pac-Man doczeka się aktorskiego filmu (?)

Pac-Man to wszystkożerna kreatura, którą zamknięto w labiryncie. Potem wrzucono do niego jeszcze duchy - wszystko po to, by bestia się z niego już nigdy nie wydostała. Żywot tego żółtego stworzenia ogranicza się do wiecznego pożerania wszystkiego na swojej drodze i unikania wspomnianych widm. Teraz Bandai Namco chce zrobić z tego komedię familijną.

A tak przynajmniej podaje The Hollywood Reporter, który dodał jeszcze, że film ma być "aktorski" (czyt. "live-action"). Oznacza to, że Pac-Man będzie najprawdopodobniej albo jednym z koszmarów, który niczym Koryntczyk uciekł ze Śnienia, albo sformułowanie "live-action" zostało użyte w tym kontekście bardzo luźno.

Tak serio, to trochę żartujemy - pomysł na film o Pac-Manie zaproponował Chuck Williams, jeden z producentów niedawnych filmów o Jeży Soniku. Te zostały całkiem ciepło przyjęte, okazały się sukcesami komercyjnymi, a w produkcji jest już 3. część jego przygód, więc projekt summa summarum może mieć ręce i nogi (czy też w przypadku Pac-Mana buźkę i oczka).

Plus, Pac-Mana widzieliśmy już w takich filmach jak "Pixele", czy nawet "Strażnicy Galaktyki 2", więc jak najbardziej można go przełożyć na wersję "live-action" (chociaż w tym pierwszym z filmów jest raczej przerażającym przedwiecznym bytem, a nie sympatycznym żółtym stworkiem z komedii familijnej).

Do tej pory stworek doczekał się kilku adaptacji animowanych - takich jak serial animowany z 1982 roku, czy "Pac-Man and the Ghostly Adventures" z 2013 roku. Na razie nie wiemy zbyt więcej o nadchodzącej filmowej adaptacji "Pac-Mana", ale definitywnie poinformujemy was, jak pojawi się więcej detali na temat projektu.