"Barbie" jeszcze nie wyszła, a Gosling i Robbie znów chcą razem pracować. Tym razem przy "Ocean's Eleven"

Ken i Barbie nie zwlekali zbyt długo, by znowu zacząć coś kombinować - Ryan Gosling ma dołączyć do obsady "Ocean's Eleven" z Margot Robbie w roli głównej.

Ocean's Eleven - Ryan Gosling dołączy do Margot Robbie?

Według Puck News, Ryan Gosling jest w trakcie negocjacji w sprawie roli w nadchodzącej wersji "Ocean's Eleven" z Margot Robbie w roli głównej. Oficjalnie nie został jeszcze obsadzony, ale co jak co, gwiazdor "Blade Runnera 2049" do roli utalentowanego złodzieja/uwodziciela pasuje idealnie.

Reżyserią nowego "Ocean's" zajmie się czterokrotny zdobywca nagród Emmy Jay Roach, aczkolwiek portal podkreśla jeszcze, że produkcja nie otrzymała decydującego zielonego światła od Warner Bros.

Z relacji Deadline wynika, że scenariusz przygotowała Carrie Solomon, a akcja produkcji ma się rozgrywać w Europie w latach 60. Więcej szczegółów na temat fabuły nowej odsłony serii na razie nie znamy. Margot Robbie będzie również jedną z producentek filmu z ramienia jej firmy LuckyChap, a Warner Bros. planuje rozpoczęcie zdjęć wiosną 2023 roku.

Nowa wersja serii (inspirowana filmem od Rat Pack z lat 60.) "Ocean's Eleven" od Stevena Soderbergha zadebiutowała w 2001 roku. Wówczas obsadzie przewodził George Clooney, a w pozostałych rolach pojawili się m.in. Matt Damon, Brad Pitt oraz Julia Roberts. Produkcja otrzymała bardzo pozytywne oceny od widzów i krytyków, a także zarobiła ponad 450 milionów dolarów na całym świecie.

Później doczekała się dwóch kontynuacji w postaci "Ocean's Twelve", "Thirteen", a w 2018 roku również kobiecej wersji "Ocean's 8" z Sandrą Bullock w roli siostry oryginalnego bohatera.

Przypominamy, że Goslinga i Robbie zobaczymy razem na ekranie w przyszłorocznym filmie Warner Bros. "Barbie". Duet wcieli się w Kena i Barbie. Więcej szczegółów na razie nie znamy. Produkcja zadebiutuje w lipcu 2023 roku.