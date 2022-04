"Barbie" z Margot Robbie w roli głównej - oto pierwsze zdjęcie i data premiery filmu

Lalka Barbie doczeka się filmu aktorskiego i to nie byle jakiego - naprawdę mocną obsadą zarządzać będzie nominowana do Oscara Greta Gerwig. Zobaczcie pierwsze zdjęcie z filmu.

Barbie - oto pierwsze zdjęcie i data premiery filmu

Nie spodziewajcie się, że "Barbie" od Grety Gerwig z Margot Robbie w roli tytułowej będzie przypominała klip do utworu "Barbie Girl" zespołu Aqua - nie, nie, nie. Co prawda pierwsze zdjęcie może być nieco zwodnicze, bo przedstawia nam tytułową postać w kabriolecie i kolorowym otoczeniu, ale nie spodziewamy się, żeby całość miała być tak tandetna, jak wspomniane wideo do singla.

Zresztą nie będziemy wam dłużej o tym opowiadali - zobaczcie pierwszy kadr z filmu "Barbie" poniżej:

Przy okazji z tweeta dowiadujemy się, że produkcja z Margot Robbie, Ryanem Goslingiem i Willem Ferrellem zadebiutuje w kinach już 21 lipca 2023 roku.

Niestety do tej pory nie poznaliśmy zbyt dużo szczegółów dotyczących fabuły filmu. Wiemy, na pewno, że obsada "Barbie" robi naprawdę spore wrażenie - oprócz Robbie, Goslinga i Ferrella zobaczymy również m.in. gwiazdora Marvela Simu Liu, Kate McKinnon z "SNL" oraz Amerikę Ferrarę.

Scenarzystami są Noah Baumbach i Greta Gerwig, która również wyreżyseruje projekt. Znając jej twórczość, spodziewamy się, że Gerwig raczej nie opowie "sztampowej" historii o Barbie i jako widzowie otrzymamy coś z wyraźnie zarysowanym przekazem. Tak jak wspomnieliśmy, film "Barbie" zadebiutuje w kinach 21 lipca 2023 roku.