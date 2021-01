Reżyser "Watahy" zekranizuje powieść fantasy nagrodzoną NIKE. Ma być "tarantinowskim Django w cyrkule tarnowskim"

"Baśń o wężowym sercu albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli" już niebawem trafi na ekrany. Jak poinformowało wydawnictwo Powergraph, film na podstawie nagrodzonej "Nike" książki Radka Raka wyreżyseruje Michał Gazda, reżyser "Watahy" - najsłynniejszego polskiego serialu HBO. Filmowiec zapowiada, że będziemy mieli do czynienia z polską wersją "Django" Quentina Tarantino.

O czym opowiada "Baśń o wężowym sercu"?

"Baśń o wężowym sercu" to powieść fantastyczna Radka Raka z 2019 roku, która ukazała się nakładem wydawnictwa Powergraph. Jej głównym bohaterem jest autentyczny bohater rabacji galicyjskiej, Jakób Szela, jednak Rak snuje swoją opowieść na pograniczu historii i mitu. Fabuła książki wyrasta z legend o chłopskim przywódcy - zarówno tych prawdziwych, jak i wymyślonych przez autora. Jest próbą stworzenia na nowo mitologii Galicji. I choć nie jest powieścią historyczną, została napisana z dużym szacunkiem dla ówczesnych realiów społecznych, obyczajowych i politycznych. Jak czytamy w opisie wydawcy:

Śledzimy w niej losy młodego Kóby Szeli, wzrusza nas miłość, jaką obdarzyła go Żydówka Chana, czujemy razy pańskiego bata, przeżywamy zauroczenie zmysłową Malwą, wędrujemy przez krainę baśni, żeby zamieszkać we dworze i poczuć zapach krwi rabacji 1846 roku. Radek Rak napisał powieść o dobru i złu, które czają się w każdym z nas, o nierównych szansach, o Galicji i o Polsce. Powieść pełną rozbuchanego erotyzmu, ironii i humoru, nakarmioną mrokiem ludzkich serc.

"Baśń o wężowym sercu" została uhonorowana Nagrodą Literacką "Nike" w 2020 roku, a także Nagrodą Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla oraz Nagrodą Literacką im. Jerzego Żuławskiego. Magazyn "Nowa Fantastyka" przyznał jej również tytuł Książki Roku 2020, zaś Radek Rak został okrzyknięty Twórcą Roku 2019 przez Śląski Klub Fantastyki.

Ekranizacja "Baśni o wężowym sercu" w reżyserii twórcy "Watahy"

Wydawnictwo Powergraph w poniedziałek, 4 stycznia 2021 roku podzieliło się radosną nowiną o sprzedaży praw do ekranizacji "Baśni o wężowym sercu". Reżyserią na wpół mitycznej opowieści o Jakóbie Szeli zajmie się Michał Gazda, który na swoim koncie ma realizację "Watahy" dla HBO Polska, a także seriale TVN - "Odwróceni", "Druga szansa" i "Usta usta". Będzie to pierwszy tak duży pełnometrażowy film w karierze filmowca, który już teraz zapowiada go jako "tarantinowski Django w cyrkule tarnowskim":

Krytycy i recenzenci wprost podkreślali niezwykły, filmowy potencjał "Baśni" (tarantinowski "Django" w cyrkule tarnowskim). Wraz z "Baśnią" pojawiła się oto szansa na produkcję niesamowicie oryginalną, wręcz ekstatycznie atrakcyjną wizualnie, głęboką dramaturgicznie oraz – paradoksalnie – bardzo aktualną i ważną społecznie. Takiego combo nie sposób przecenić!

Szczegóły dotyczące ekranizacji nie są jeszcze znane. Jeśli jednak zapowiedzi reżysera "Watahy" się potwierdzą, czeka nas kawał dobrego polskiego kina, na co czekamy z niecierpliwością.