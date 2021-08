Batalii między Scarlett Johansson i Disneyem ciąg dalszy. Aktorka stwierdziła, że firma jest "mizoginiczna"

Disney kilka tygodni temu zdradził, że ScarJo dostała 20 milionów dolarów za występ w "Czarnej Wdowie" - to sama stawka za występ w filmie, bez żadnych dodatków wynikających z bonusów po premierze. Johansson nadal twierdzi jednak, że w jej umowie został ustawiony zapis, który "gwarantował, że wydawnictwo będzie dostępne tylko i wyłącznie w kinach".

W sprawę zaangażował się nawet szef Disneya, Bob Chapek, który 12 sierpnia publicznie skrytykował Johansson za to, że nie zrozumiała własnej umowy. Disney kilka dni później stwierdził to samo w swoim oficjalnym wniosku:

Chociaż Marvel i Disney podzielają frustrację Johansson związaną z obecnymi warunkami pandemicznymi, to jej zarzuty o to, że Marvel złamał warunki umowy, a Disney na to pozwolił, są zwyczajnie bezpodstawne. Żaden punkt umowy nie twierdzi, że "szeroka premiera kinowa" musi być też "wyłącznie w kinach".

Dalej czytamy:

Z kontraktu nie wynika, że film musi być nawet opublikowany - a co dopiero tylko w kinach. Co więcej, jakakolwiek dystrybucja w kinach będzie satysfakcjonująca, jeśli produkcja pojawi się na "co najmniej 1500 ekranach". I chociaż film zadebiutował w trakcie kryzysu zdrowotnego, to Marvel dotrzymał swoich obietnic.