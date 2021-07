"Batgirl" - wiemy, kto zagra tytułową bohaterkę! Kiedy premiera filmu o podopiecznej Batmana?

DC Films i Warner Bros. znalazły swoją Batgirl - według nowych raportów została nią gwiazda nadchodzącego musicalu "In The Heights", Leslie Grace. Kiedy zobaczymy film o podopiecznej Batmana?

Leslie Grace została wybrana do roli Batgirl

Jak podaje Deadline, Warner Bros. i DC Films przeprowadzały testy aktorek w ciągu ostatnich tygodni. Wygląda na to, że firmy znalazły swoją idealną Batgirl - według portalu, to gwiazda nadchodzącego filmu "In The Heights" Leslie Grace wcieli się w tytułową bohaterkę.

Z relacji portalu Deadline wynika, że Warner Bros. było wyjątkowo pozytywnie nastawione do afro-latynoskiej aktorki po jej występie w "In The Heights". Potem zachwyciła twórców podczas castingu i decyzja o zatrudnieniu Leslie Grace została podjęta bardzo szybko. Niestety, studio postanowiło nie skomentować sprawy publicznie.

Co ciekawe, film zadebiutuje ekskluzywnie na HBO Max - to będzie jedna z pierwszych pełnometrażowych produkcji od DC Films, która pojawi się tylko na platformie streamingowej od Warner Bros.

Wiemy, że reżyserami "Batgirl" zostali Adil El Arbi i Bilall Fallah, natomiast scenariusz napisała Christina Hodson (która stworzyła dla DC już "Birds of Prey" i nadchodzącego "The Flash"). Producentką została Kristin Burr.

Chociaż szczegółów dotyczących fabuły filmu nie znamy, to wiemy na pewno, że tytułową bohaterką będzie Barbara Gordon, czyli córka komisarza Gordona. Gordon to definitywnie najpopularniejsza wersja tej postaci - sama Batgirl zadebiutowała natomiast w 1961 roku i nazywała się Betty Kane. Niestety, data premiery filmu jest na razie nieznana.