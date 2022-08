"Batgirl" została anulowana. Film był praktycznie gotowy, co się wydarzyło?

Warner Bros. usunął film Batgirl, chociaż ten był praktycznie gotowy

Warner Bros. Discovery potwierdziło, że film "Batgirl" został oficjalnie anulowany i nie ujrzy światła dziennego. Jak podaje Deadline, powodem mają być luki prawne, które pozwolą firmie na niezanotowanie kilku strat - wszystko przez to, że niedawno doszło do zmiany właścicieli ze względu na połączenie Warnera i Discovery. Film "Batgirl" kosztował firmę około 70 milionów dolarów (chociaż plotkuje się o kwocie wynoszącej ponad 100 milionów).

Innym, znacznie mniej skomplikowanym powodem, jest fakt, że WBD postanowiło ponownie skupić się na premierach kinowych, a nie na filmach w streamingu, co WarnerMedia zaczęło robić powoli pod reżimem poprzedniego prezesa, Jasona Kilara. Plus bardzo prawdopodobne, że filmy DC będą mocno uzależnione od wydarzeń z filmu "The Flash", który zadebiutuje dopiero w czerwcu 2023 roku ("Batgirl" miała się pojawić w 2022 roku).

Oprócz tego, skasowanie filmu z latynoską aktorką Leslie Grace nie jest zbyt dobrym ruchem wizerunkowym ze strony Warner Bros. Discovery. Firma wytłumaczyła jednak bardzo szybko w oficjalnym oświadczeniu, że to definitywnie nie jest ze sobą powiązane"

Decyzja o nie wypuszczeniu "Batgirl" jest spowodowana strategiczną zmianą w naszym podejściu do uniwersum DC i platformy HBO Max. Leslie Grace to niezwykle utalentowana aktorka i ta decyzja, nie jest podyktowana jej występem. Jesteśmy bardzo dumni i wdzięczni twórcom "Batgirl" i "Scooba!" za pracę, którą wykonali, a przy okazji liczymy, że niedługo będziemy mogli współpracować przy innych projektach.

Głos w sprawie zabrała sama Leslie Grace, która podziękowała za możliwość pracy przy takim projekcie, skutecznie ukrywając jakiekolwiek animozje wobec WBD: