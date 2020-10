"Batman: Zabójczy żart", "Legion samobójców: Piekielna misja" i inne animacje DC w listopadowej ofercie HBO GO

Aktorskie filmy na podstawie komiksów DC do najlepszych nie należą, ale Warner Bros. wie, jak robić tytuły animowane. Już niedługo wiele z produkcji z animowanego uniwersum DC trafi do oferty platformy HBO GO. O których filmach konkretnie mowa?

HBO GO - animacje DC w listopadzie 2020

Może i Marvel ma lepsze filmy kinowe, ale jeśli chodzi o kreskówki, to niestety nie może konkurować z tytułami proponowanymi przez DC. Wielu fanów komiksów uznaje je za naprawdę wartościowe pozycje, które trzeba znać.

Już niebawem polscy widzowie będą mieli możliwość nadrobienia kilku animowanych tytułów skupiających się głównie wokół mitu Batmana. Nie zabraknie jednak również innych postaci z komiksowego uniwersum. Które animacje zadebiutują na HBO GO w listopadzie 2020 roku?

"Batman i Harley Quinn"

Poison Ivy łączy siły z The Floronic Manem, by raz na zawsze pozbyć się ludzkości z powierzchni Ziemi. Batman i Nightwing będą musieli zjednoczyć się ze swoją przeciwniczką - Harley Quinn. Tylko w ten sposób mogą ocalić świat. Jak sojusz skończy się dla Mrocznego Rycerza?

"Batman: Powrót Jokera"

Tym razem przeniesiemy się w niedaleką przyszłość, gdzie Brue'a Wayne'a zastępuje Terry McGinnis. Chłopak będzie musiał zmierzyć się z największym przeciwnikiem swojego mentora - Jokerem, który powraca po latach by zagrozić całemu Gotham City.

"Batman: Atak na Arkham"

Film utrzymany w konwencji anime rozgrywa się w świecie znanym z gier Batman: Arkham. Rząd powołuje do życia Suicide Squad - grupę złożoną ze schwytanych złoczyńców, której zadaniem jest wykraść informacje ukryte w zakładzie Arkham przez Riddlera. Podczas misji Harley Quinn uwalnia Jokera, który staje się zagrożeniem dla Arkham, Batmana i całego Gotham.

"Batman: Hush"

Animacja oparta na słynnym komiksie DC. W Gotham pojawia się nowy tajemniczy złoczyńca znany jedynie jako Hush. Jego głównym zadaniem jest za wszelką cenę zniszczyć Batmana. Czy mu się to uda? Kto kryje się za maską? Jaką rolę odegra Catwoman?

"Batman: Powrót Zamaskowanych Krzyżowców"

Twórcy tej produkcji postanowili przywrócić ducha lat 60., kiedy w amerykańskiej telewizji nadawano kultowy, kampowy serial o Batmanie z Adamem Westem w roli tytułowej. Penguin, Joker, Catwoman i Riddler łączą siły, by pokonać Batmana i Robina. Czy Dynamiczny Duet odeprze zagrożenie?

"Mroczny rycerz – Powrót" - część 1 i 2

Co by było, gdyby Batman przeszedł na emeryturę i prowadził spokojne życie pana w średnim wieku? Prędzej czy później musiałby ponownie przywdziać swój kostium i obronić swojego miasta. Tak mniej więcej rysuje się fabuła tej dwuczęściowej animacji.

"Batman: Zabójczy żart"

Jedna z najsłynniejszych powieści graficznych DC autorstwa Alana Moore'a i Briana Bollanda doczekała się animowanej adaptacji. Tytuł to podróż wgłąb psychiki Księcia Zbrodni Gotham, oferujący historię Jokera, prowadzącą do brzemiennego w skutkach spotkania z Batmanem. Czy Mroczny Rycerz powstrzyma groźnego szaleńca?

"Legion samobójców: Piekielna misja"

Tytułowa grupa to zbieranina różnego rodzaju oprychów, którzy zaszantażowani przez rząd, mają wykonywać dla niego śmiertelnie niebezpieczne misje. Deadshot, Bronze Tiger, Killer Frost, Captain Boomerang, Harley Quinn oraz Copperhead mają za zadanie odzyskać pewien tajemniczy, mistyczny artefakt. Szybko okazuje się, że nie tylko oni chcą zdobyć przedmiot.

Wszystkie filmy animowane DC trafią na HBO GO już 15 listopada 2020 roku. Dla fanów filmów aktorskich HBO również przygotowało niespodziankę. Tego samego dnia, będzie można zobaczyć oscarowego "Jokera" z Joaquinem Phoenixem w roli głównej.

