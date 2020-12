Batman będzie klął - "Liga Sprawiedliwości" Zacka Snydera tylko dla dorosłych

Zack Snyder wyjawił niedawno, że jego zdaniem reżyserska wersja "Ligi Sprawiedliwości" (tzw. Snyder Cut) zapewne będzie przeznaczony tylko dla widzów dorosłych ze względu na obecność przekleństw i graficznej przemocy. Jak sam stwierdził, Batman i Cyborg raczej nie zważają bardzo na słowa i bycie przyjaznym dla rodzin, podobnie zresztą jak złoczyńca Steppenwolf, który ma się dopuszczać rozcinania ludzi na pół.

Jak wyjaśnił w rozmowie z Entertainment Weekly sam Zack Snyder:

Ten film jest tak szalony, epicki i prawdopodobnie tylko dla dorosłych - to jest jedna z rzeczy, która najprawdopodobniej będzie miała miejsce. Moim zdaniem na pewno będzie dla dorosłych. Nie odzywali się do nas ludzie z MPAA (amerykański związek filmowców, odpowiedzialny za m.in. dostosowywania ograniczeń wiekowych do filmów), ale tak mi podpowiada rozum.