Batman przerwał Mecz Gwiazd NBA. Wszystko po to, by pokazać nowy zwiastun swojego filmu

Jednym z takich momentów był niedawny Weekend Gwiazd NBA, w którym zawodnicy najlepszej koszykarskiej ligi świata biorą udział w pojedynku Wschodzących Gwiazd, konkursie umiejętności, konkursie wsadów, czy w końcu w Meczu Gwiazd. Podczas tej celebracji kosza nie brakuje czasu na reklamy - jedną z ciekawszych, był debiut nowego zwiastuna filmu "The Batman".

Komentator Brian Anderson powoli zaczynał zapraszać widzów na reklamy, kiedy operatorzy na ekranach pokazywali halę Rocket Mortage FieldHouse w Cleveland. Nagle jeden ze znajdujących się na zewnątrz ekranów LED zaczął się dziwnie zachowywać, aż w końcu pojawił się na nim napis "zdemaskuj prawdę".

Chwilę później na dachu budynku pojawił się sam Mroczny Rycerz, a na nieboskłonie rozbłysnął sygnał nietoperza. Całość na bieżąco komentował Anderson:

Czy wy też to widzicie? Coś się dzieję na zewnątrz. Chwila, czy to jest bat-sygnał? Czy na dachu stoi Batman? Nie wierzę w to, co widzę!