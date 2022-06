Beavis i Butt-head powracają w filmie "Do the Universe". Zobaczcie zwiastun głupkowatej komedii

Legendarny duet metalowych śmieszków powraca - w sieci pojawił się zwiastun filmu "Beavis and Butt-head Do the Universe". Znamy też datę premiery produkcji.

Beavis and Butthead w nowym filmie. Zobaczcie zwiastun Do the Universe

W "prawdopodobnie najgłupszym" (słowa twórców, nie nasze - przyp. red.) filmie o kosmosie w historii, Beavis i Butt-head zostają wysłani w kosmos. Trafiając do czarnej dziury przenoszą się z 1998 roku do 2022 roku, co skutkuje tragicznymi wydarzeniami. W czasach współczesnych szukają miłości, nie potrafią korzystać ze smartfonów, a także trafiają na czarną listę tajnych służb.

Po prawie 11 latach Beavis i Butt-head powracają w swoim nowym filmie - nie jest to jedyna nowość. Już w 2024 roku ma się bowiem pojawić kolejny serial z tymi postaciami w rolach głównych. Zanim do tego dojdzie, to już w tym czerwcu zobaczymy "Do the Universe", którego zwiastun możecie obejrzeć poniżej:

Oglądaj

Naturalnie w głównych rolach powróci Mike Judge, który jest również reżyserem oraz scenarzystą produkcji "Beavis and Butt-head Do the Universe". Artysta wielokrotnie podkreślał, że ten duet to jego ulubione postaci, które wykreował, a współpraca z Paramount+ daje mu właściwie wolną rękę w tworzeniu nowych rzeczy.

Na szczęście na nowy film nie musimy zbyt długo czekać - "Beavis and Butt-head Do the Universe" ma zadebiutować na platformie Paramount+ już 23 czerwca 2022 roku.