Ben Affleck, Matt Damon i Adam Driver stworzyli feministyczny film? Tak twierdzą gwiazdorzy "The Last Duel"

Ben Affleck i Matt Damon niedawno znów połączyli siły i stworzyli skrypt, zagrali główne role oraz wyprodukowali film "The Last Duel" z pomocą m.in. Ridleya Scotta, który wyreżyserował produkcje. Ten ma się wyróżniać na tle ich filmografii.

Affleck i Damon stworzyli feministyczny film?

Niedawno na festiwalu filmowym w Wenecji zadebiutował film "The Last Duel" w reżyserii Ridleya Scotta, który wyprodukowali i napisali Matt Damon i Ben Affleck. Panowie wcielili się również w jedne z głównych ról, a na ekranie towarzyszyli im m.in. Jodie Comer oraz Adam Driver. Krótko mówiąc, przy filmie pracowały praktycznie same gwiazdy.

Sam "The Last Duel" jest adaptacją książki o tym samym tytule, która opowiadała o ostatnim odnotowanym pojedynku rycerskim w średniowiecznej Europie. Akcja rozgrywa się w XIV-wiecznej Francji, kiedy to niejaki Jacqes Le Gris (Driver) gwałci Marguerite de Carrouges (Comer), żonę Jeana de Carrouges (Damon). Ten wyzywa go wówczas na pojedynek.

Poniżej zobaczycie zwiastun produkcji:

Na chwilę przed festiwalowym debiutem "The Last Duel", odbyła się konferencja prasowa, w której wzięli udział twórcy produkcji. Wśród nich znaleźli się m.in. Matt Damon i Ben Affleck, którzy jasno stwierdzili, że zależało im na tym, by ich film miał mocny feministyczny wydźwięk. Jak stwierdził Affleck (za The Guardian):

Tak, uważam, że jestem feministą. Ten film był dla mnie intrygujący przez postać Marguerite - jej niezwykłą siłę i odwagę. To było oczywiste, gdy czytałem książkę. Poza tym to prawdziwa historia, której ludzie nie znają. To jeden z pierwszych opisanych momentów w historii, gdy kobieta postanawia głośno powiedzieć, kto ją skrzywdził. Gdy domaga się sprawiedliwości. Uznaliśmy, że to bardzo czasowa opowieść, która może wywołać w widzach wiele zrozumienia i empatii.

W podobnym tonie wypowiedział się Matt Damon:

W opowieściach skupiających się na mężczyznach, kobiety pojawiają się, gdy oni ich potrzebują. Inaczej są ignorowane. Są własnością, a nie ludźmi. W tamtych czasach opisywanie historii mężczyzn było już dobrze rozbudowane - inaczej było z historią kobiet. Dlatego musieliśmy sporo dodać od siebie.

Film "The Last Duel" zadebiutuje w kinach już 15 października 2021 roku.