Wygląda na to, że fani przedwcześnie pożegnali Batmana w wykonaniu Bena Afflecka. Vanity Fair podało do wiadomości zaskakujące wieści dotyczące udziału Afflecka w nadchodzącej produkcji z uniwersum DC. Jednak nie tylko on powróci jako Batman.

Ben Affleck i Michael Keaton powrócą do roli Batmana w filmie "The Flash"

Produkcja traktująca o solowych przygodach Barry'ego Allena aka Flasha dotyczyć ma alternatywnych rzeczywistości. W ten właśnie sposób główny bohater będzie miał okazję poznać różne wcielenia znanych superbohaterów. W tym właśnie Batmana.

Jak się okazuje, w projekt zaangażowani zostali zarówno Ben Affleck (który wystąpił w tej roli w filmach "Legion samobójców", "Batman v Superman: Świt sprawiedliwości" i "Liga Sprawiedliwości") jak i Michael Keaton (którego podziwialiśmy w adaptacjach Tima Burtona). Jednakże, w przeciwieństwie do Keatona, występ Afflecka nie będzie epizodyczny i znacząco wpłynie na fabułę, a przede wszystkim - jej emocjonalny impakt. Jak wyznała producentka filmu, Barbara Muschiett, Ben Affleck wykazał się dużym entuzjazmem w powrocie do roli Batmana, co nieco zaskoczyło twórców.

"The Flash" w reżyserii Andy'ego Muschiettiego zadebiutuje 3 czerwca 2022 roku. W tytułowej roli powróci Ezra Miller.