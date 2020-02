Ben Affleck skomentował wybór Roberta Pattinsona na nowego Batmana. Co sądzi o młodym aktorze?

Kiedy Ben Affleck ogłosił, że nie zobaczymy go już w stroju Batmana, fani DC zaczęli zastanawiać się, kto zagra w nadchodzącym solowym filmie o Mrocznym Rycerzu. W końcu Matt Reeves wybrał swojego kandydata. Okazał się nim Robert Pattinson. Aktor, znany głównie z sagi "Zmierzch" przez wielu został skreślony na starcie. Nie ma jednak co chwalić dnia przed zachodem słońca. Jak Affleck ocenia młodszego aktora, który go zastąpił?

"The Batman" - Ben Affleck skomentował wybór Roberta Pattinsona.

Affleck początkowo miał nie tylko grać w solowych przygodach Batmana, ale również reżyserować film. Finalnie zrezygnował z roli ze względu na problemy osobiste. Jednym z poważniejszych były problemy z alkoholem, o których szczerze opowiedział w niedawnym wywiadzie z New York Times.

Batman nadal jest jednak na świeczniku, ponieważ ruszyły zdjęcia do filmu, w którym dotychczasowego odtwórcę obrońcy Gotham City zastąpi Pattinson. W sieci pojawiły się pierwsze materiały, ukazujące aktora w kostium superbohatera.

Z tego powodu Affleck w rozmowie z Jakiem Hamiltonem został zapytany, jak ocenia Pattinsona w nowej roli.

" Myślę, że Robert jest wielkim aktorem. Zrobi to świetnie. (...) Ten film zasługuje, by został zrobiony przez kogoś, kto zabiłby za nakręcenie go i nie może się tego doczekać. W tamtym czasie to nie byłem ja, więc odpuściłem. "

Affleck promuje obecnie swój najnowszy film "The Way Back" - dramat sportowy w reżyserii Gavina O'Connora, opowiadający o uzależnionym od alkoholu byłym gwiazdorze koszykówki, który stracił całą swoją rodzinę. Próbuje zacząć od nowa, zatrudniając się jako trener w liceum, do którego sam uczęszczał.

"The Batman" - kiedy premiera?

Twórcy przygotowali również obsadę pełną gwiazd - oprócz Pattinsona w filmie pojawią się również m.in.Colin Farrell, Zoe Kravitz, Andy Serkis, Paul Dano, Jeffrey Wright, czy John Turturro. Premiera "The Batman" ma się odbyć w czerwcu 2021 roku.

