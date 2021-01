Ben Affleck wyreżyseruje film dla Disneya. O czym opowie "Keeper of the Lost Cities"?

Affleck powraca za obiektyw. Reżyser przygotuje dla Disneya adaptację powieści "Keeper of the Lost Cities". Czego możemy się spodziewać po jego nadchodzącym filmie?

Jak podaje Deadline, Disney zamierza stworzyć aktorski film na podstawie książki "Keeper of the Lost Cities" Shannona Messengera, którego reżyserem ma być Ben Affleck. Gwiazdor będzie również producentem obrazu z ramienia swojej firmy Pearl Street, a także zaadaptuje scenariusz we współpracy z Kate Gritmon.

Fabuła bestsellerowej powieści opowiada o przygodach dziewczyny, która odkrywa, że posiada telepatyczne moce. Wraz z nimi dowiaduje się o zupełnie nowym świecie i musi odnaleźć odpowiedzi na trapiące ją pytania, zanim zrobią to nieodpowiednie osoby. 12-letnia Sophie w końcu uświadamia sobie, że tak naprawdę nie jest człowiekiem, tylko istotą pochodzącą ze świata równoległego dla naszego.

Seria "Keeper of the Lost Cities" sprzedała się w ilości ponad 2,5 miliona egzemplarzy, a jej najnowsza odsłona "Book 8.5 Unlocked" z listopada 2020 roku została ogłoszona "najlepszą książką dla dzieci 2020 roku" przez sieć księgarni Barnes & Noble.

Bena Afflecka mogliśmy oglądać niedawno w filmie "Droga powrotna", w której aktor wcielał się w Jake'a Cunninghama, cierpiącego na depresję trenera licealnej drużyny koszykarskiej. Dramat sportowy, a zwłaszcza występ Afflecka przyniósł filmowi sukces artystyczny - do tego stopnia, że Warner Bros. planuje zgłosić go do wyścigów o tegoroczne Oscary.

Data premiery "Keeper of the Lost Cities" jest na razie nieznana.