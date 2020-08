Bill Murray i Sofia Coppola znów razem. Pierwszy zwiastun filmu „On the Rocks”

„On the Rocks” to opowieść o burzliwej relacji ojca i córki, którzy przerabiają własne problemy podczas wspólnej wyprawy do Nowego Jorku. Wycieczka we dwójkę stanie się idealną okazją do omówienia problemów, które skrzętnie i umiejętnie przed sobą ukrywali.

„On the Rocks” – zwiastun

Dziś zadebiutował pierwszy zwiastun produkcji. Prezentuje się następująco:

„On the Rocks” – obsada i ekipa

Film napisała i wyreżyserowała Sofia Coppola. Na ekranie zobaczymy natomiast Billa Murraya, jako centralną postać obrazu. Będzie to kolejne spotkanie tego duetu, po świetnie przyjętym i chętnie nagradzanym filmie „Między słowami” z 2003 roku.

W filmie wystąpią także: Rashida Jones, Marlon Wayans, Jenny Slate, Jessica Henwick, Barbara Bain, Nadia Dajani oraz Jules Willcox.

„On the Rocks” – kiedy premiera?

Film ma zadebiutować tej jesieni na platformie streamingowej AppleTV+. Może trafić także do limitowanej dystrybucji kinowej. Oznaczałoby to zresztą, że będzie mógł ubiegać się o nominację do Oscara, co przy takim zestawie nazwisk i temacie wydaje się wielce prawdopobonym krokiem.

