Bill Murray przeprosił za swoje zachowanie na planie filmu "Being Mortal": "czegoś się nauczyłem"

Wytwórnia Searchlight Pictures 18 kwietnia 2022 roku przerwała prace na planie komediodramatu "Being Mortal". Jak podaje portal Deadline, taka sytuacja miała miejsce dlatego, że do producentów wpłynęła skarga o zachowanie jednej z osób obecnych na planie zdjęciowym. Niedługo później okazało się, że prowodyrem całej sprawy był gwiazdor filmu i gwiazdor "Pogromców duchów", Bill Murray.

Przedstawiciele wytwórni wówczas odmówili komentarza w tej sprawie. Obecnie toczy się dochodzenie, mające na celu wyjaśnić sytuację. Na temat sprawy wypowiedział się jednak sam zainteresowany - Bill Murray pojawił się gościnnie w programie stacji CNBC, gdzie wyjaśnił (bez większych detali), co zrobił:

Mieliśmy różne zdania na pewną sprawę - pokłóciłem się po prostu z kobietą, z którą pracowałem. Zrobiłem coś, co ja uznałem za zabawne, ale nie zostało to tak przez nią odebrane.

Dodał następnie:

Wytwórnia chciała dobrze postąpić, więc zatrzymała prace nad filmem, żeby przeprowadzić krótkie dochodzenie. Staramy się rozmawiać i się pogodzić. Oboje jesteśmy profesjonalistami, oboje podziwiamy swoje dorobki, ale jeśli się nie dogadamy prywatnie, to nie sądzę, żebyśmy mieli zrealizować razem film.

W gruncie rzeczy cała sytuacja skłoniła Billa Murraya do przemyśleń dotyczących jego poczucia humoru:

Całkiem sporo się nauczyłem. Przez ostatni tydzień nie myślałem za bardzo o niczym innym. Skłoniło mnie to przemyśleń - świat jest trochę inny, niż kiedy byłem małym dzieckiem. I to co było dla mnie zabawne, jak byłem dzieciakiem, nie jest specjalnie zabawne teraz.