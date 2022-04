Bill Murray zachowywał się "nieodpowiednio" na planie nowego filmu. Co wyczyniał?

Jak podaje portal Deadline, wytwórnia Searchlight Pictures 18 kwietnia 2022 roku przerwała prace na planie komediodramatu "Being Mortal". Wszystko dlatego, że do producentów wpłynęła skarga o zachowanie jednej z osób obecnych na planie zdjęciowym. Jak się okazuje chodziło o gwiazdę filmu - słynnego aktora Billa Murraya.

Co ciekawe, przedstawiciele wytwórni na razie odmówili komentarza w tej sprawie. Obecnie toczy się dochodzenie, mające na celu wyjaśnić sytuację i w gruncie rzeczy nie mamy bladego pojęcia, co takiego zrobił gwiazdor "Pogromców duchów".

Nie jest to jednak zbyt duże zaskoczenie, bo jeszcze w 2021 roku pojawiły się doniesienia rzucające cień na Murraya. Lucy Liu, która grała z gwiazdorem w filmie "Aniołki Charliego" z 2000 roku, nazwała jego zachowanie na planie filmu "niewybaczalnym i niedopuszczalnym".

W trakcie kręcenia sceny, Bill zaczął rzucać obelgami - nie będę wdawać się w szczegóły, ale to trwało i trwało. Pomyślałam: "Wow, wygląda na to, że [mówiąc to] patrzył prosto na mnie".

Następnie dodała:

Nie mogłam uwierzyć, że [komentarze] mogą być skierowane do mnie, ponieważ co ja miałam z tym wszystkim wspólnego? Dosłownie spoglądałam za ramię, myśląc, że mówi do kogoś za mną. Powiedziałam: "Przepraszam bardzo. Mówisz do mnie?". I najwyraźniej tak było, bo wtedy zwrócił się do mnie bezpośrednio. Więc tak, stanęłam w swojej obronie i nie żałuję. Ponieważ bez względu na to, jak nisko jesteś w hierarchii lub skąd pochodzisz, nie powinno być miejsca na protekcjonalność i poniżanie innych ludzi.