Bill Skarsgård jako Joker w nowym "Batmanie" - zobaczcie ciekawy fanart

Ekrany kin widziały już kilka różnych wcieleń Jokera. A jeśli wierzyć pogłoskom, za sprawą nowego "Batmana" z Robertem Pattinsonem w roli głównej, czeka nas kolejna wersja Księcia Zbrodni. Wielu fanów widziałoby w tej roli Billa Skarsgårda, najmłodszego aktora ze słynnej szwedzkiej rodziny.

Bill Skarsgård jako Joker w nowym "Batmanie"

Informowaliśmy was niedawno o pogłoskach, jakoby w sequelu "Batmana" Matta Reevesa miał pojawić się Joker. Taki obrót spraw nie byłby zaskakujący, w końcu to najbardziej ikoniczny przeciwnik tytułowego bohatera. Nie ma być to jednak zeszłoroczny Joker, w którego brawurowo wcielił się Joaquin Phoenix, a zupełnie nowa interpretacja postaci. Internauta posługujący się pseudonimem britedit, postanowił sprawdzić, jak Bill Skarsgård prezentowałby się w tej roli. Efekt znajdziecie poniżej.

Wspomniany artysta to oczywiście nie jedyna osoba, która marzy o Jokerze w wykonaniu Billa. W sieci znajdziecie całą masę fan artu z młodym Szwedem w roli głównej. Oto kilka z nich:

Czy Bill pasuje do roli Jokera? Cóż, trzeba przyznać, że warunki fizyczne posiada (zwłaszcza specyficzny uśmiech), a i grać potrafi. Ma też doświadczenie w graniu przerażających klaunów, w końcu to on wcielił się w Pennywise'a w obu częściach horroru "To".