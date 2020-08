„Bill and Ted” znów wyruszają w przyszłość. Zobacz fragment nowego filmu z Keanu Reevesem

W sieci właśnie pojawił się nowy materiał promocyjny. W klipie, zatytułowanym „The Future” bohaterowie poznają dziewczynę, która jest córką ich dawnego znajomego Rufusa. Kobieta cieszy się, że wreszcie może ich poznać i zaprasza ich na wyprawę w przyszłość, gdyż ich pomoc jest po raz kolejny potrzebna.

Widzowie mogą też po raz pierwszy zobaczyć także nowe bohaterki – córki Billa i Teda – Theę Preston i Billie Logan, grane przez Samarę Weaving i Brigette Lundy-Paine.

„Bill and Ted Face The Music” – nowy klip

Materiał prezentuje się następująco:

„Bill and Ted Face the Music” – kiedy premiera?

Film ma trafić do ograniczonej dystrybucji w USA (więc najprawdopodobniej do kin samochodowych) już 28 sierpnia. Tego samego dnia trafi też na płatne amerykańskie platformy streamingowe. W tym momencie nie jest pewne, kiedy i w jakiej formie film zawita także do Polski.

