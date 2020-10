Billie Eilish zaprezentowała śliczny klip do "No Time to Die" z filmu o Bondzie

Było jednak na co czekać - nowy klip Billie Eilish jest bowiem prześliczny. Wideo łączy nagrania bardzo intymnego występu wokalistki z czarno-białymi fragmentami nadchodzącego filmu o Agencie 007, który będzie jednocześnie ostatnią przygodą Daniela Craiga z Jamesem Bondem.

Billie Eilish pokazała wideo do No Time to Die

Billie Eilish została potwierdzona jako twórczyni nowego singla dla Jamesa Bonda już w lutym 2020 roku. Sam singiel zadebiutował jeszcze przed pandemią koronawirusa, co okazało się być nieco niefortunne, ponieważ sam film pojawi się w kinach dopiero w listopadzie. Jeżeli zapomnieliście o tym kawałku, to może nawet dobrze - wersja z wideo może zrobić na was jeszcze większe wrażenie, niż samo audio.

Zobaczcie wideo do "No Time to Die" Billie Eilish poniżej:

Sam film "No Time to Die" został wyrażyserowany przez Cary Joji Fukunagę, a główne role zagrają: Daniel Craig, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ben Whishaw, Lea Seydoux, Rory Kinnear, Jeffrey Wright, Rami Malek, Ana de Armas, Lashana Lynch, Billy Magnussen, David Dencik oraz Dali Benssalah. Premiera produkcji została zaplanowana na 20 listopada 2020 roku.