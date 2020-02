Billie Eilish zdradziła szczegóły na temat utworu, który znajdzie się w filmie o Bondzie

Billie Eilish nagrała piosenkę do najnowszego filmu o Jamesie Bondzie - 'Nie czas umierać” („No Time to Die”). Wyczekiwana przez fanów Agenta 007 produkcja trafi do polskich kin 3 kwietnia 2020 roku. Wokalistka zaskoczyła swoich fanów tak dużym projektem. Zarówno jej wielbiciele jaki krytycy z niecierpliwością wyczekują nowego kawałka.

Billie Eilish o szczegółach "No Time To Die"

18-letnia wokalistka napisała utwór wspólnie z bratem Finneasem. Producenci „Nie czas umierać”, Michael G. Wilson oraz Barbara Broccoli, w oficjalnym oświadczeniu napisali:

" Utwór został wspaniale dopasowany do emocjonalnej historii, którą chcemy przekazać w filmie. "

Eilish skomentowała natomiast:

" To wszystko wydaje się szalone w każdym możliwym wymiarze. Napisanie głównej piosenki do filmu, który jest częścią tak legendarnej serii, to prawdziwy zaszczyt. James Bond jest najbardziej cool franczyzą na świecie. Wciąż jestem w szoku. "

Również brat artystki Finneas podzielił się swoimi odczuciami odnośnie tworzenia piosenki:

" O takich rzeczach marzy się przez całe życie. Nie ma bardziej ikonicznego połączenia muzyki i kina niż „Goldfinger” czy „Żyj i pozwól umrzeć”. Jesteśmy prawdziwymi szczęściarzami, że możemy zagrać małą rolę w tak legendarnej franczyzie. Niech żyje 007! "

Utwór będzie miał premierę o godz. 1:00 w nocy z czwartku na piątek. Billie Eilish jest najmłodszą w historii artystką, która zaśpiewa utwór przewodni do filmu o agencie 007.

