"Birds of Prey" z Margot Robbie zmienia tytuł. Powodem słaby wynik finansowy

Żadnym sekretem nie jest, że "Birds of Prey" jest rozczarowaniem finansowym dla studia Warner Bros. Film miał planowo zarobić ponad 100 milionów dolarów w pierwszy weekend od premiery, ale niestety doczekał się wyniku na poziomie 80 milionów dolarów. Sam film został doceniony przez widzów i krytyków, a dzieło z Margot Robbie jest uznawane za dobrą, stylową czarną komedię akcji.

Film Birds of Prey zmienia tytuł

Nie oznacza to jednak, że wynik "Birds of Prey" jest katastrofalny. Produkcja miała budżet szacowany na około 85 milionów dolarów, więc większość inwestycji już się zwróciła. Nie mniej, Warner Bros. i DC postanowiło zawalczyć o swoje i według informacji ze Stanów Zjednoczonych, studio zmieniło tytuł najnowszego dzieła z Margot Robbie w roli głównej.

Obecnie pełna nazwa produkcji brzmi: "Birds of Prey (And the Fantabulous Emacipation of One Harley Quinn)". I chociaż wygląda świetnie, to okazał się jednak zbyt długi dla mainstreamowych widzów, którzy nie zauważali nazwiska panny Quinzel na końcu tytułu. Warner Bros. postanowiło więc zmienić nazwę na "Harley Quinn: Birds of Prey". Mniej szykownie, ale być może przerodzi się to w lepsze wyniki finansowe produkcji z Robbie.

Na razie zmiana dotknęła USA i na razie nie wiemy, czy w Polsce tytuł również ulegnie zmianie [obecnie jest to "Ptaki nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn)"]. Film zadebiutował 7 lutego 2020 roku. W rolach głównych występują: Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Ella Jay Basco, Rosie Perez, Chris Messina, Ewan McGregor.