Portal Deadline poinformował, że firma Stampede Ventures kupiła prawa do powieści „Bitcoin Billionaires” Bena Mezricha, opowiadającej o drodze braci Winklevoss i ich inwestycji w bitcoiny, co uczyniło z nich pierwszych miliarderów nowej, elektronicznej waluty. Cameron in Tayler mają być też producentami filmu.

Ben Mezrich zasłynął bazującą na faktach książką „Miliarderzy z przypadku. Początki Facebooka. Opowieść o seksie, pieniądzach, geniuszu i zdradzie”, która stała się kanwą dla filmu „The Social Network” Davida Finchera, nagrodzonego Oscarem za Najlepszy Scenariusz Adaptowany.

Ben Mezrich o braciach Winklevoss

Książka i film opowiadały o batalii sądowej między Markiem Zuckerbergiem, a braćmi Winklevoss na temat pomysłu na portal społecznościowy Facebook. Autor następnie postanowił przyjrzeć się dalszym losom dwóch braci, którzy nie mogli zrobić dalszej kariery w Dolinie Krzemowej. Przenieśli się więc na Ibizę i tam rozpoczęli działania związane z walutą bitcoin.

Producent o nadchodzącej produkcji

Greg Silverman i jego firma Stampede Ventures wyprodukuje film, będący adaptacją powieści. Mężczyzna przyznał, że znał braci przez lata i że w ostatnie lato jego syn Caleb, współpracował z ich firmą na letnim stażu. Wtedy podzielili się z nim pierwszą wersją książki „Bitcoin Billionaires”, którą on następnie pożyczył ojcu.

" Kiedy skończyliśmy ją czytać, było dla nas jasne, że historia odkupienia Camerona i Tylera, w połączeniu z niesamowitym kunsztem pisarskim Bena, to świetny materiał na film. (…) [Ta historia to] połączenie „Rocky’ego II” z „Wall Street” w świecie wypełnionym unikalnymi, fascynującymi postaciami. To będzie niesamowity film – zdradził Greg Silverman w rozmowie z Deadline. "

Silvermanowi udało się namówić braci Vinklevoss, żeby zostali także producentami nowego projektu.

